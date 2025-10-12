La Notte nel Cuore Anticipazioni domenica 12 ottobre 2025: Sevilay minaccia Nuh, non lo perdonerà un'altra volta!

Anticipazioni TV

Il secondo appuntamento settimanale con La Notte nel Cuore ci aspetta stasera, domenica 12 ottobre 2025 su Canale5. Scopriamo insieme le anticipazioni della dizi, le cui trame si stanno facendo sempre più intriganti.

La Notte nel Cuore torna stasera, domenica 12 ottobre 2025, su Canale5 alle ore 21.20, con il suo secondo appuntamento settimanale e lo fa con una puntata in cui Nuh e Melek saranno messi a dura prova. I gemelli dovranno occuparsi di due faccende spinose mentre i Sansalan saranno sempre più messi alla prova da Bünyamin e Canan, che desiderano spadroneggiare in casa. Ma vediamo insieme le anticipazioni degli episodi di oggi, non prima di aver fatto un piccolo riassunto di quanto successo in precedenza.

La Notte Nel Cuore: Melek e Cihan fanno pace mentre Bünyamin è pronto a vendicarsi

Negli episodi de La Notte nel Cuore del 9 ottobre 2025 ne abbiamo visto davvero delle belle. Bünyamin, scoperto di essere figlio di Samet, si è infuriato contro i Sansalan e ha deciso di prendersi la sua rivincita, ottenendo dai suoi fratellastri dei veri e propri benefit in cambio del suo rene per Samet, che senza di lui non avrebbe potuto sopravvivere. Cihan ha dovuto piegarsi ma per fortuna tra lui e Melek le cose si sono sistemate e i due innamorati hanno fatto pace, chiarendosi e promettendosi di non separarsi più. Melek ha promesso di dire tutto a Nuh ma non ha ancora potuto farlo, visto che il ragazzo ha offeso Sevilay, accusandola di essere andata a letto con Cihan durante il loro matrimonio. Tutto questo dopo averle chiesto di sposarla. Intanto Esat ha continuato a illudere Esma e ha messo sua madre davanti a una scelta: o lui e Harika o i fratellastri. Tahsin ha invece sconvolto Sumru rivelandole di avere in mente un piano diabolico contro Samet e la donna è scappata via, sconvolta dall’odio che ormai la circonda.

Ecco cosa succederà nella puntata de La Notte nel Cuore del 12 ottobre 2025

La Notte nel Cuore ci aspetta questa sera, in prima serata su Canale5. Negli episodi in onda oggi, Nuh riuscirà a riappacificarsi con Sevilay e le domanderà scusa per il suo assurdo comportamento. La ragazza gli ricorderà che non è la prima volta che hanno questo tipo di discussioni e gli giurerà di non perdonarlo un’altra volta. Riconciliati a fatica, i due innamorati cercheranno di andare avanti senza pensarci. Intanto Melek avrà degli strani e preoccupanti fastidi alla pancia e Cihan l’accompagnerà dal ginecologo, dove scopriranno che il loro bambino sta bene. Intanto i Sansalan faticheranno ad abituarsi al nuovo ruolo di Bünyamin che, con Canan, ora si sente il padrone.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.