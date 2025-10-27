TGCom24
La forza di una donna Anticipazioni 28 ottobre 2025: Arif propone a Bahar di fuggire insieme!

Francesca Simone

Ecco cosa ci svelano le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna in onda il 28 ottobre 2025 su Canale 5. Arif propone a Bahar di andare via insieme, per rifugiarsi altrove...

La forza di una donna Anticipazioni 28 ottobre 2025: Arif propone a Bahar di fuggire insieme!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna ci lasceranno di sasso... Nell'episodio in onda il 28 ottobre 2025 alle 16.10 circa, Yeliz affronta il primo giorno di lavoro. La giovane ha qualche difficoltà, ma presto riuscirà a far breccia nel cuore della proprietaria del negozio. Intanto, Arif spiazza Bahar, proponendole di fuggire con i bambini. Sirin, invece, per riavvicinarsi a Ender, realizza una nuova insegna per la sua sartoria. Nel mentre, riceve un invito a cena inaspettato...

La forza di una donna: Yeliz affronta il primo giorno di lavoro...

Per Yeliz è giunto il momento di riprendere in mano la sua vita. La giovane era determinata come non mai a rimettersi in carreggiata: voleva un nuovo impiego che le permettesse finalmente di guadagnarsi uno stipendio dignitoso. Così, quando è riuscita a trovare un lavoro, è apparsa raggiante come non mai. Ora, Yeliz si appresta a vivere il primo giorno da dipendente, e a dover affrontare tutte le difficoltà del caso. Per fortuna, però, lei, con la sua innata solarità, sarà ben presto in grado di conquistarsi la simpatia della proprietaria del negozio!

Arif spiazza Bahar... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Arif è seriamente preoccupato per Bahar e i piccoli Nisan e Doruk. Da quando Sarp è riapparso nelle loro vite, i tre sono finiti nel mirino di una persona con la quale, evidentemente, c'è ben poco da scherzare. Desideroso di tenerli al sicuro, il barista arriva a fare un'incredibile proposta a Bahar: dovrebbero lasciare insieme Istanbul per andare a rifugiarsi altrove, dove finalmente lei e i bambini potrebbero dirsi al sicuro. Che cosa gli risponderà Bahar? Forse, quest'ultima non è pronta a dargli una risposta affermativa...

Sirin riceve un invito a cena inaspettato, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 28 ottobre 2025 de La forza di una donna

Sirin si è messa in testa di riavvicinarsi a Ender, il quale sembra essersi deciso a tendergli una mano. Per tentare di consolidare maggiormente il loro rapporto, la figlia sta lavorando alla realizzazione di una nuova insegna per la sua sartoria. Tuttavia, nel mentre Sirin riceve un inaspettato invito a cena da parte di Suat. Che cosa gli risponderà? Alla fine la perfida riccia accetterà l'invito del padre di Piril oppure no? Anticipazioni rivelano che Sirin andrà all'appuntamento, e che in questa occasione verrà informata di qualcosa che la lascerà di stucco...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 27 ottobre al 1° novembre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16:10.

Guida TV