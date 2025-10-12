La forza di una donna Anticipazioni 13 ottobre 2025: Sarp chiede un favore ad Enver, ma qualcosa va storto...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 13 ottobre 2025 su Canale 5, ci svelano che Enver non sembra disposto ad assecondare Sarp...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 13 ottobre 2025 attorno alle 16:10, Ceyda è da poco diventata la nuova babysitter del piccolo Bora, e già si ritrova a dover fare i conti con un problema inatteso. Intanto, Enver ed Hatice ricevono un'inaspettata visita da parte di Sarp, il quale deve chiedere loro un favore. Sarp insiste affinché i due consegnino del denaro a Bahar. Enver, però, appare piuttosto contrariato...

La forza di una donna: Jale assume Ceyda...

Ceyda ce l'ha messa tutta per riuscire ad ottenere un nuovo lavoro, e alla fine, seppur faticosamente, ci è riuscita. Jale, benché all'inizio fosse piuttosto titubante, non stimandola particolarmente, si è poi convinta che forse avrebbe dovuta darle una possibilità di dimostrare di che stoffa è fatta. Allora, la dottoressa ha deciso di assumere Ceyda come babysitter del piccolo Bora, anche se le ha imposto alcune regole per cercare di rimetterla un po' in riga. Ora che affronta il primo giorno in questa nuova veste, la poverina sta già per imbattersi nel primo - grande problema -...

Enver ed Hatice in ansia... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Mentre Ceyda si ritrova a dover fare i conti con un problema a dir poco inaspettato, Enver ed Hatice stanno per ricevere una visita altrettanto inattesa. I due sono molto preoccupati per Bahar, Nisan e Doruk, i quali, da quando Sarp è tornato a far parte delle loro vite, hanno ancora più problemi di prima. Infatti, non soltanto tutti e tre appaiono più tormentati che mai, ma al tempo stesso, a quanto pare, c'è qualcuno che ha preso di mira l'uomo e che, di riflesso, potrebbe aver preso di mira anche loro: stanno correndo un grave pericolo per colpa di Sarp!

Sarp chiede un favore ad Enver, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 13 ottobre 2025 de La forza di una donna

Enver ed Hatice aprono la porta a Sarp, il quale fa presente loro di essere lì perché fortemente bisognoso di affrontare con loro un argomento piuttosto delicato. Dato che non si è occupato di Bahar e dei loro figlioletti in tutti questi anni, e visto che, a differenza loro, lui se la passa molto bene, vorrebbe far arrivare loro del denaro. Sarp chiede ai suoceri di consegnare alla moglie dei soldi, ma Enver non accoglie per niente bene questa richiesta, anzi: si rifiuta categoricamente di accontentarlo, rifilandogli una risposta negativa!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 13 al 18 ottobre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16:10.