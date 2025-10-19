TGCom24
La forza di una donna
La forza di una donna
Anticipazioni TV

La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Un ex fidanzato torna nella vita di Ceyda. Guai in vista?

Francesca Simone
12

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5: Ceyda ottiene un nuovo impiego, ma il suo capo è l'ex fidanzato!

La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Un ex fidanzato torna nella vita di Ceyda. Guai in vista?

Questo è ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nei nuovi episodi de La forza di una donna. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Ceyda sta affrontando un momentaccio. Oltre ad essere rimasta senza lavoro, si sente terribilmente in colpa per la morte della sua amica Yeliz. Tuttavia, c'è qualcuno che le sta per tendere una mano, ossia Emre, il suo ex fidanzato... nonché padre di suo figlio Arda! Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

La forza di una donna: Bahar trova lavoro...

Mentre noi vediamo Ceyda fronteggiare qualche difficoltà sul suo nuovo posto di lavoro da babysitter del piccolo Bora, i telespettatori turchi sanno bene che la bionda sta per ottenere un nuovo impiego... grazie al suo ex fidanzato. Procediamo con ordine. Essendosi ripresa dall'intervento di trapianto del midollo, Bahar si mette in testa di trovarsi un lavoro per rimettersi in carreggiata; così, la poverina viene assunta da tale Emre, il quale le offre una posizione nella sua caffetteria. Dopo un solo giorno di lavoro, però, Bahar non si presenterà più, poiché Sarp porterà lei ed i figlioletti in un posto sicuro: Nezir ha ordinato il loro rapimento...

Ceyda rivede Emre... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate de La forza di una donna

Notando la strana assenza della sua nuova dipendente, Emre si reca nel quartiere in cui Bahar vive per chiedere informazioni su di lei; così, il giovane s'imbatte in Ceyda, la quale, in un primo momento, fa finta di non conoscerlo. In verità, Ceyda sa bene chi è: Emre è il suo ex fidanzato, nonché il padre di suo figlio Arda. Va specificato, però, che Emre non è mai entrato a conoscenza del fatto che sia diventato papà in passato, perché la cantante non ha mai voluto rivelarglielo. D'altra parte, Ceyda ha ben altro a cui pensare. La ragazza è addolorata per la recente morte di Yeliz, evento per cui si sente anche in colpa, visto che è stata lei ad iniziare la colluttazione con gli scagnozzi di Nezir che le hanno sparato...

Ceyda viene assunta da Emre, nelle Nuove Puntate de La forza di una donna

Ceyda sta affrontando un momento a dir poco difficile, tanto che arriva a compiere qualche follia. Arif, preoccupato per lei, decide di prendere in mano la situazione. Allora, il moro va a bussare proprio alla porta di Emre, al quale chiede di fare un favore a Ceyda, che ha davvero bisogno di aiuto, e che in fin dei conti è pur sempre una sua cara amica d'infanzia: dovrebbe assumerla. Emre accetta la proposta di Arif, ed offre a Ceyda la possibilità di andare a lavorare in caffetteria come lavapiatti. Come reagirà la cantante? Inoltre, colpito positivamente da Hatice, l'imprenditore assumerà anche lei, ma come cameriera. Di certo, per Hatice e Ceyda si tratta di una grande occasione per dare una svolta alle loro vite... ma siamo sicuri che la stretta collaborazione tra quest'ultima e ed Emre filerà liscia come l'olio?

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16.10.

La forza di una donna
La forza di una donna
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
