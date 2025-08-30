TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | La forza di una donna | La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Doruk incontra Sarp!
Schede di riferimento
La forza di una donna
La forza di una donna
Anticipazioni TV

La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Doruk incontra Sarp!

Francesca Simone
5

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5: il piccolo Doruk vede Sarp... e lo chiama "papà"!

La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Doruk incontra Sarp!

Questo è ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nei nuovi episodi de La forza di una donna. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che il piccolo Doruk incontrerà Sarp in carne ed ossa. Il bambino, sconvolto da questa visione, si prenderà qualche secondo per riprendersi e, alla fine, lo chiamerà "papà". L'uomo, però, non avendolo mai visto prima, non lo riconoscerà... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

La forza di una donna: Enver scopre che Sarp è vivo...

Mentre noi vediamo Enver scoprire che Sarp è ancora vivo, i telespettatori turchi sanno bene che presto qualcun altro lo rivedrà e resterà di stucco. Nel momento in cui il sarto è entrato a conoscenza del fatto che il genero che credeva morto è sopravvissuto all'incidente sul traghetto, ha messo alle strette Sirin, costringendola a vuotare il sacco. Quando lei ha ammesso la verità, Ender le ha ordinato di organizzarle un incontro con Sarp quanto prima, perché aveva qualcosa d'importante da dirgli. La perfida riccia ha provato a dissuaderlo, spiegandogli quanto fosse rischioso, ma il padre non sentiva ragioni...

Enver rivede Sarp... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate de La forza di una donna

Ender e Sarp s'incontrano, ma Sirin ha già avvisato Suat. Allora, mentre i due si confrontano - in modo piuttosto animato -, gli scagnozzi del padre di Piril si mettono sulle loro tracce. Ender accusa Sarp di aver commesso un grave errore, corteggiando la cognata che per giunta era solo una bambina all'epoca; dopodiché, gli impone di tenersi alla larga da Bahar e dai piccoli Nisan e Doruk. Proprio quando il ragazzo viene a sapere che la prima moglie non è morta come credeva, sopraggiungono i tirapiedi di Suat che li costringono ad interrompersi e a fuggire!

Doruk incontra Sarp, nelle Nuove Puntate de La forza di una donna

Durante la fuga in taxi, Enver accusa un malore. Sarp, conscio che l'uomo stia avendo un infarto, lo porta subito in ospedale. Enver viene operato d'urgenza, mentre il genero, tornando a casa, per poco non s'imbatte in Bahar. Tuttavia, una volta rincasato, Sarp si rende conto che gli è rimasto in tasca il telefono del sarto che sta squillando: sul display appare proprio il nome della sua prima consorte. A rispondere sarà Ceyda, che inventerà una scusa. Il giovane torna in ospedale per consegnare il cellulare ad Hatice, e al parcheggio incontra il piccolo Doruk, che si trova insieme ad Arif. Il bambino impiega soltanto qualche secondo prima di riconoscerlo, poi, ancora un po' scosso, lo chiama "papà", lasciando Sarp senza parole. Quest'ultimo, però, non avendolo mai visto prima, non potrà riconoscerlo...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17.00.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
La forza di una donna
La forza di una donna
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
GF, Helena Prestes e Javier Martinez sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia?
news VIP GF, Helena Prestes e Javier Martinez sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia?
Temptation Island, errore sulla torta di compleanno: Gabriela Chieffo si difende
news VIP Temptation Island, errore sulla torta di compleanno: Gabriela Chieffo si difende
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: novità per Irene Cipriani, ritrova l'amore?
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: novità per Irene Cipriani, ritrova l'amore?
Boss in Incognito, Elettra Lamborghini pronta al debutto come conduttrice: ''Accetto le critiche''
news VIP Boss in Incognito, Elettra Lamborghini pronta al debutto come conduttrice: ''Accetto le critiche''
La Promessa Anticipazioni Spagnole: Don Ricardo sconvolto dal ritorno di Ana, sua moglie!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni Spagnole: Don Ricardo sconvolto dal ritorno di Ana, sua moglie!
Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi svelano il nome del secondo figlio
news VIP Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi svelano il nome del secondo figlio
Ballando con le Stelle: Chi è Paolo Belli? Età, Moglie, Figlio. Tutto sul Concorrente del Varietà di Rai1
news VIP Ballando con le Stelle: Chi è Paolo Belli? Età, Moglie, Figlio. Tutto sul Concorrente del Varietà di Rai1
If you Love: Che cos'è il simit? Tutto su questo tipico cibo turco
anticipazioni TV If you Love: Che cos'è il simit? Tutto su questo tipico cibo turco
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV