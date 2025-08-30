La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Doruk incontra Sarp!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5: il piccolo Doruk vede Sarp... e lo chiama "papà"!

Questo è ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nei nuovi episodi de La forza di una donna. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che il piccolo Doruk incontrerà Sarp in carne ed ossa. Il bambino, sconvolto da questa visione, si prenderà qualche secondo per riprendersi e, alla fine, lo chiamerà "papà". L'uomo, però, non avendolo mai visto prima, non lo riconoscerà... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

La forza di una donna: Enver scopre che Sarp è vivo...

Mentre noi vediamo Enver scoprire che Sarp è ancora vivo, i telespettatori turchi sanno bene che presto qualcun altro lo rivedrà e resterà di stucco. Nel momento in cui il sarto è entrato a conoscenza del fatto che il genero che credeva morto è sopravvissuto all'incidente sul traghetto, ha messo alle strette Sirin, costringendola a vuotare il sacco. Quando lei ha ammesso la verità, Ender le ha ordinato di organizzarle un incontro con Sarp quanto prima, perché aveva qualcosa d'importante da dirgli. La perfida riccia ha provato a dissuaderlo, spiegandogli quanto fosse rischioso, ma il padre non sentiva ragioni...

Enver rivede Sarp... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate de La forza di una donna

Ender e Sarp s'incontrano, ma Sirin ha già avvisato Suat. Allora, mentre i due si confrontano - in modo piuttosto animato -, gli scagnozzi del padre di Piril si mettono sulle loro tracce. Ender accusa Sarp di aver commesso un grave errore, corteggiando la cognata che per giunta era solo una bambina all'epoca; dopodiché, gli impone di tenersi alla larga da Bahar e dai piccoli Nisan e Doruk. Proprio quando il ragazzo viene a sapere che la prima moglie non è morta come credeva, sopraggiungono i tirapiedi di Suat che li costringono ad interrompersi e a fuggire!

Doruk incontra Sarp, nelle Nuove Puntate de La forza di una donna

Durante la fuga in taxi, Enver accusa un malore. Sarp, conscio che l'uomo stia avendo un infarto, lo porta subito in ospedale. Enver viene operato d'urgenza, mentre il genero, tornando a casa, per poco non s'imbatte in Bahar. Tuttavia, una volta rincasato, Sarp si rende conto che gli è rimasto in tasca il telefono del sarto che sta squillando: sul display appare proprio il nome della sua prima consorte. A rispondere sarà Ceyda, che inventerà una scusa. Il giovane torna in ospedale per consegnare il cellulare ad Hatice, e al parcheggio incontra il piccolo Doruk, che si trova insieme ad Arif. Il bambino impiega soltanto qualche secondo prima di riconoscerlo, poi, ancora un po' scosso, lo chiama "papà", lasciando Sarp senza parole. Quest'ultimo, però, non avendolo mai visto prima, non potrà riconoscerlo...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17.00.