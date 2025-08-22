La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Enver rivede Sarp e rischia di morire!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5: Enver rivedrà Sarp... e poi accuserà un malore per lo shock!

Questo è ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nei nuovi episodi de La forza di una donna. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Enver rivedrà Sarp e lo rimprovererà e gli farà una rivelazione che lo lascerà di stucco. Il loro incontro, però, verrà interrotto dall'arrivo improvviso degli uomini di Suat; i due fuggiranno insieme in taxi, dove Enver avrà un infarto. Sarp lo accompagnerà in ospedale, dove per poco non incontrerà Bahar... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

La forza di una donna: Enver vuole incontrare Sarp...

Mentre noi vediamo Sirin scoprire che Sarp è ancora vivo, i telespettatori turchi sanno bene che presto anche Enver lo scoprirà, e rivederlo gli provocherà uno shock tale che avrà un infarto. Procediamo con ordine. Enver viene a sapere che suo genero non è davvero morto come tutti credono da anni. Sirin glielo conferma, ma lo supplica anche di tenere la bocca chiusa, visto che c'è qualcuno di molto pericoloso che la sta minacciando dal giorno in cui ha rivisto Sarp: sono in gioco le loro vite. L'uomo, però, non sente ragioni, pretende d'incontrare il giovane "tornato dalla terra dei morti" quanto prima perché ha qualcosa d'importante da dirgli...

Enver e Sarp si vedono... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate de La forza di una donna

Sirin organizza l'incontro tra Enver e Sarp, solo poi pentirsene un attimo dopo. Spaventata a morte per ciò che potrebbe accadere, la riccia avvisa immediatamente Suat di ciò che sta per succedere. L'uomo, su tutte le furie, sguinzaglia i suoi tirapiedi per intercettare il genero, ma arriva troppo tardi. Sarp sta già parlando con il sarto. Enver lo affronta a brutto muso: dopo averlo rimproverato di aver sedotto Sirin, all'epoca una ragazzina, per giunta tradendo Bahar, gli impone di tenersi a debita distanza da quest'ultima, visto che ormai si è risposato ed ha altri due figli. Il ragazzo resta attonito in ascolto, visto che ha sempre pensato che la prima moglie ed i loro figlioletti, Nisan e Doruk, fossero deceduti da tempo...

Enver ha un infarto, nelle Nuove Puntate de La forza di una donna

Sarp non riesce a fare altre domande ad Enver: gli uomini di Suat li hanno raggiunti, quindi sono entrambi in pericolo. I due fuggono in taxi, ma durante il tragitto, Enver, sopraffatto dalle emozioni, accusa un malore: sta avendo un infarto. Sarp gli presta subito soccorso, e lo accompagna di corsa in ospedale. Qui l'uomo viene operato d'urgenza, perché necessita di un bypass, ed il papà di Nisan e Doruk s'imbatte in Sirin e in Hatice, la quale, come Enver poco prima, gli chiede di restare alla larga dalla sua famiglia. Sarp se ne va, ed un attimo dopo sopraggiunge Bahar. Una volta rincasato, tuttavia, lui non farà altro che pensare alle parole del sarto: possibile che la sua amata sia ancora viva e vegeta? E proprio mentre Sarp continua a tormentarsi con una serie di domande, si rende conto di avere in tasca il telefono di Enver, che inizia a squillare: sullo schermo c'è il nome di Bahar...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17.00.