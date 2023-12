Interrupted - L'Amore Incompiuto: la nuova serie turca da oggi, 15 dicembre 2023, in esclusiva su Mediaset Infinity

Anticipazioni TV

Un nuovo appuntamento ci aspetta da oggi, venerdì 15 dicembre 2023. È in arrivo Interrupted - L'Amore Incompiuto. La serie turca è disponibile gratuitamente e in esclusiva su Mediaset Infinity.

Serie turche che passione! Da oggi, venerdì 15 dicembre 2023, arriva Interrupted – L’Amore incompiuto. Il dramma romantico, composto da otto puntate, è disponibile in esclusiva on demand e gratuitamente su Mediaset Infinity. Ma scopriamo insieme qualcosa di più su questo nuovo appuntamento.

Interrupted – L’Amore Incompiuto: da oggi in esclusiva on demand e gratis su Mediaset Infinity

Le serie turche hanno ormai conquistato il nostro paese e sembrano volerlo conquistare ancora di più. Che siano prodotti appena usciti dalla casa madre o siano prodotti trasmessi già da qualche anno dalle emittenti televisive della Turchia, il risultato è sempre lo stesso: agli italiani piacciono. Saranno le trame amorose complesse e tormentate, che ricordano i bei tempi di Milagros e delle telenovele su Rete4 o forse – e più probabilmente – la buona qualità di queste storie e la bravura dei suoi interpreti. Sulla scia di Bitter Sweet, di Daydreamer – Le ali del sogno, di Love is in the Air, di Terra Amara, di My Home my Destiny – anch’essa su Mediaset Infinity in esclusiva – ma prima ancora sulla scia di Cherry Seasons – La stagione del cuore, ecco arrivare Interrupted – L’Amore Incompiuto, da oggi 15 dicembre 2023, on demand e gratis sulla piattaforma Mediaset. Ma di cosa parla la serie? Scopriamolo insieme.

Interrupted – L’Amore Incompiuto: ecco la Trama della nuova serie turca da oggi su Mediaset Infinity

Interrupted – L’Amore Incompiuto è la nuova serie turca che conosceremo da oggi, 15 dicembre 2023, su Mediaset Infinity. Il dramma romantico, andato in onda per la prima volta in Turchia nel 2020, è interpretato da Burak Deniz - Asaf nella serie TV Le Fate Ignoranti - e Dilan Çiçek Deniz, ci farà compagnia per otto puntate. Ecco la Trama:

Ozan è un giornalista e sta per sposare la sua collega Elif. Purtroppo qualcosa di terribile rovina tutto e impedisce che la loro felicità si realizzi. Ozan, mentre sta indagando su un caso molto misterioso, viene infatti coinvolto in un incidente stradale. Ma non sarà tutto finito. Il ragazzo avrà la possibilità di tornare nel mondo dei vivi, per scoprire cosa si nasconda dietro la sua morte. Ma una volta risolto il mistero, dovrà lasciare di nuovo la sua vita?

Interrupted - L'Amore Incompiuto è disponibile on demand e gratuitamente su Mediaset Infinity.



