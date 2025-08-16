Innocence, Anticipazioni: Irem finisce in manette nell'undicesima puntata in onda oggi, 16 agosto 2025

Anticipazioni TV

Innocence ci aspetta oggi, sabato 16 agosto 2025, con un nuovo avvincente episodio. Nella puntata della serie TV della domenica pomeriggio di Canale5, Irem finirà nei guai; un dossier la incolpa per l'aggressione a Ela! Ecco cosa succederà.

Innocence ci aspetta oggi, 16 agosto 2025, con una nuova puntata dal colpo di scena sconvolgente. La dizi turca che ci fa compagnia nel weekend di Canale5 e che va in onda alle ore 17.55, non va in vacanza e continua a raccontarci la drammatica storia di Ela e del coraggio di sua madre Bahar anche nella settimana di Ferragosto. E nell’episodio di questo pomeriggio la protagonista sarà Irem, anche lei vittima dei giochi sporchi di Ilker, sempre più fuori controllo e condizionato nonché protetto da sua madre Hale. Prima di vedere cosa succederà nell’undicesimo appuntamento, vediamo un piccolo riassunto degli episodi precedenti.

Innocence: Una conferenza stampa mette Ela ancora più nei guai

Le puntate di Innocence andate in onda la settimana scorsa hanno dimostrato ancora di più la determinazione di Bahar da una parte e di Hale dall’altra. Le due madri farebbero di tutto per salvare i propri figli anche inimicarsi la loro stessa famiglia. Nonostante l’intervento di Harun, che ha teso un’imboscata a fin di bene a sua figlia, facendola incontrare con Bahar, Irem ha deciso di stare dalla parte di suo marito e nella puntata del 10 agosto 2025, ha preso parte alla conferenza stampa che Ilker, spinto da sua madre, ha rilasciato per raccontare di aver sì avuto una relazione con Ela Yüksel ma di averla avuta in un periodo di crisi con la sua attuale moglie e di essersi pentito di quanto successo. Ovviamente il ragazzo si è dichiarato innocente, screditando ancora di più la povera Ela, additata come una poco di buono e come un erotomane e ormai vittima degli haters sui social.

Ma qualcosa in Irem è cambiato e questo dopo aver scoperto – dai media – che Ilker è andato a far visita a Ela in ospedale (scatenando l’ira di Bahar ma pure quella di Ismail) senza dire nulla a nessuno ed eludendo la sorveglianza della clinica. Per la giovane è in arrivo un altro duro colpo, che la porterà – come si è visto in flashforward – a compiere un gesto estremo in diretta social.

Innocence: ecco cosa succederà nella puntata di oggi, 16 agosto 2025

Innocence ci aspetta questo pomeriggio su Canale5. Nell’episodio capiremo ancora meglio perché Irem ha deciso di fare un gesto estremo che cambierà per sempre la sua vita e che spronerà suo padre a combattere con ancora più forza. Ecco le anticipazioni:

Dopo l’incontro con Ilker Ela è sempre più tesa. Bahar è molto preoccupata per lei e la psichiatra dell’ospedale le spiega che sua figlia soffre di stress post traumatico; questo la porta a non riuscire a vedere con chiarezza e in modo oggettivo la realtà. Intanto Irem è molto delusa da come la sua immagine pubblica è uscita dopo la conferenza stampa rilasciata da Ilker mentre Harun continua a non sostenere il genero, provocando fastidi all’interno della famiglia Ilgaz. Hale decide di intervenire e d’accordo con sua nuora, propone di pubblicare suoi profili della ragazza una foto che ritrae la loro famiglia unita; così facendo spera – anzi ne è convinta – che smetteranno le voci su di loro. Harun però non ci sta; non ha alcuna intenzione di cedere a queste finzioni, non se sua figlia continuerà a soffrire come sta facendo ormai da anni. Le cose diventano sempre più complicate e difficili per Irem e la morsa intorno al suo collo si fa sempre più soffocante. Durante la quarta udienza del processo, Bahadir sottopone al giudice un dossier che lui e il procuratore hanno ricevuto poco prima, nel quale si dice che la mandante dell’aggressione di Ela è Irem. L’avvocato di Bahar chiede che la ragazza venga messa sotto custodia cautelare.

Innocence va in onda nel daytime del weekend di Canale5.