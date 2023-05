Il Patriarca: Stasera su Canale5 la Quinta Puntata della Fiction con Claudio Amendola

Anticipazioni TV

Appuntamento stasera con la quinta puntata de Il Patriarca, la nuova fiction di Canale5 con Claudio Amendola nei panni di un carismatico imprenditore pugliese, alle prese con un grosso cambiamento nella sua vita. Scopriamo insieme le Anticipazioni dell'episodio in onda oggi.

Stasera - venerdì 12 maggio 2023 - quarto appuntamento con Il Patriarca, la nuova Serie TV che vede protagonista Claudio Amendola nei panni di Nemo Bandera, un carismatico imprenditore pugliese, che sarà costretto a cambiare tutta la sua vita, dopo una terribile scoperta. La Fiction, in sei prime serate, va in onda su Canale5 ogni venerdì alle ore 21.45. Tutti gli episodi - dodici in totale - saranno disponibili anche gratuitamente e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo le Anticipazioni della Quinta Puntata di oggi:

Il Patriarca: ecco cosa è successo nella Quarta Puntata

Nella quarta puntata de Il Patriarca, Serena ha rivelato alla sua famiglia che Nemo sta male e che presto non sarà più in grado di guidare la Deep Sea. Mario non si è convinto che il Bandera sia davvero malato e ha cercato di indagare con la neurologa di Nemo. La donna, spaventata da lui, ha finito per essere investita. Intanto Nina ha comunicato al padre di volersi sposare ed Elisa si è presa una piccola vendetta nei confronti della sua rivale. Lara ha affrontato Malcolm dopo aver ricevuto un video compromettente mentre Carlo è stato incastrato da Mario, che lo ha accusato di essere lui il possessore del bunker ritrovato dalla Polizia. Tigre invece ha trovato il modo di ricattare Monterosso.

Il Patriarca: le Anticipazioni della Quinta Puntata in onda oggi su Canale5

Lara è presa di mira dagli uomini di Tigre ma viene salvata da Malcolm. La ragazza accetta di trasferirsi a casa del padre, per avere maggiore protezione. Nemo è nel mirino di Monterosso e deve trovare un modo per uscire dall'obiettivo dell'ispettore. Mario promette che farà di tutto per aiutarlo mentre cominciano i preparativi del suo matrimonio con Nina. Alessandro, supportato da Lara e Carlo, si candida come sindaco di Levante mentre a casa Bandera fa il suo arrivo Monica, la stravagante sorella di Serena, con cui la donna non ha più rapporti da diverso tempo. Cosa vorrà?

Il Patriarca va in onda alle ore 21.45 su Canale5.