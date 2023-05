Il Patriarca: Stasera su Canale5 la Quarta Puntata della Fiction con Claudio Amendola

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento stasera con la quarta puntata de Il Patriarca, la nuova fiction di Canale5 con Claudio Amendola nei panni di un carismatico imprenditore pugliese, alle prese con un grosso cambiamento nella sua vita. Scopriamo insieme le Anticipazioni dell'episodio in onda oggi.

Stasera - venerdì 5 maggio 2023 - quarto appuntamento con Il Patriarca, la nuova Serie TV che vede protagonista Claudio Amendola nei panni di Nemo Bandera, un carismatico imprenditore pugliese, che sarà costretto a cambiare tutta la sua vita, dopo una terribile scoperta. La Fiction, in sei prime serate, va in onda su Canale5 ogni venerdì alle ore 21.45. Tutti gli episodi - dodici in totale - saranno disponibili anche gratuitamente e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo le Anticipazioni della Quarta Puntata di oggi:

Il Patriarca: ecco cosa è successo nella Terza Puntata

Nella terza puntata de Il Patriarca, Nemo ha fatto di tutto per nascondere la sua malattia ma soprattutto per salvare la Deep Sea, che non naviga in buone acque. Ha così deciso di comprare una delle aziende partner, ormai in bancarotta, e di farvi assumere Lara. Mario, non troppo contento di questa decisione, ha convinto Bandera a far arrivare un altro carico di droga, per ristabilire la situazione. Nel mentre ha fatto sì che Elisa si convincesse ad abortire. La ragazza, ignara di tutto, ha continuato con il loro piano, candidandosi a sindaco, fingendo di aver rotto con Mario e dichiarando guerra a Nemo. Intanto Monterosso ha preso accordi con Tigre, promettendogli di chiudere un occhio con lui se lo aiuterà a incastrare Nemo Bandera. Serena ha scoperto che suo marito è malato e ha finalmente capito cosa gli stia succedendo. Vorrà comunque divorziare da lui?

Il Patriarca: le Anticipazioni della Quarta Puntata in onda oggi su Canale5

Serena, ora al corrente di tutto, decide di confessare a tutta la sua famiglia che Nemo è malato. Il Bandera non è però contento di questa scelta. Nina, colpita da questa notizia, è pronta ad annunciare che sposerà Mario mentre Malcom e Lara litigano, dopo che la ragazza ha ricevuto un video che compromette il contabile. Alessandro invece vuole scoprire a tutti i costi se Nemo abbia davvero ucciso suo padre e Monterosso vuole far luce sulla morte della neurologa. Carlo entra intanto in possesso di un'agenda che gli rivela molti e inquietanti segreti.

Il Patriarca va in onda alle ore 21.45 su Canale5.