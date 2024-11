Il Patriarca 2, Anticipazioni: Stasera su Canale5 appuntamento con la Terza Puntata

Anticipazioni TV

Questa sera appuntamento con la terza puntata della seconda stagione de Il Patriarca. La nuova puntata va in onda questa sera, 29 novembre 2024, su Canale5. Vediamo insieme le Anticipazioni dell'episodio della Fiction con Claudio Amendola.

Nuovo appuntamento stasera, venerdì 29 novembre 2024, con Il Patriarca. La seconda stagione della Fiction con Claudio Amendola è arrivata su Canale5 ed è carica di colpi di scena e di sorprese. Nuovi personaggi anzi nuovi nemici sono arrivati a Levante e minacciano la famiglia di Nemo. Ma Bandera non deve guardarsi le spalle solo da chi gli dichiara pubblicamente guerra ma anche da chi, di nascosto, nella sua stessa casa, trama contro di lui. Scopriamo insieme cosa succederà nella terza puntata in onda oggi alle ore 21.40.

Il Patriarca 2: ecco dove eravamo rimasti dopo la seconda puntata

Prima di scoprire le anticipazioni della terza puntata de Il Patriarca 2, facciamo un piccolo recap di cosa è successo nelle scorse puntate.

A Levante è arrivato Raoul Morabito, un vecchio “collega” di Nemo nonché marito di Monica. Raoul è tornato in città per risolvere un vecchio conto in sospeso: prendere il totale controllo dei loschi affari levantini. Il criminale ha richiamato a sé pure Daniel, suo figlio, che si è tenuto alla larga dagli affari del padre ma che ora è costretto a prendere la sua eredità. Lui e Nina si sono conosciuti e sin dal primo incontro hanno capito di essere delle anime affini. Nina ha però sposato Mario, da cui aspetta un figlio. Durante il matrimonio, la Bandera ha provveduto che suo marito e lei stipulassero la comunione dei beni nonostante Nemo fosse contrario.

Nina si è però resa conto che il suo consorte è distratto e pensa – pure a ragione – che lui pensi a Lara, la sua sorellastra, di cui Mario è innamorato. Peccato che l’uomo non nasconda solo questo segreto ma tenga tutti – tranne Monterosso – all’oscuro di un terribile delitto: ha ucciso lui Carlo. A peggiorare le cose ci si è messa Elisa, desiderosa di vendicarsi del suo ex fidanzato che, con l’inganno, le ha impedito di diventare madre. Lei e Nina hanno avuto un duro confronto, da cui sono emersi segreti oscuri sull’uomo che le accomuna. La Bandera ha così deciso di allontanarsi dal consorte, capendo di essere solo stata usata per arrivare alla Deep Sea.

Intanto Nemo è dovuto fuggire e darsi alla latitanza. Morabito ha messo in giro la falsa notizia che sia stato lui il mandate dell’omicidio del bambino testimone dell’omicidio di Buscemi. Bandera ha trovato rifugio e ha cercato di avere Lara con sé, spaventato che la ragazza potesse diventare il nuovo obiettivo di Raoul. Le cose non sono però andate bene e Nemo è finito in carcere.

Il Patriarca 2: Ecco cosa succederà nella terza puntata in onda stasera su Canale5

Nella terza puntata de Il Patriarca 2, Nemo è in prigione e ora deve difendersi dai nemici che, in qualunque modo, vogliono fargliela pagare. Mario si è messo alla ricerca dell’identità del testimone che accusa Bandera dell’attentato al bambino mentre Monterosso riesce ad avvicinarsi sempre di più a Lara. L’ispettore si rende conto che la ragazza è l’unica e sola Bandera a non avere la mentalità del Patriarca e questo potrebbe essere per lui un grande vantaggio. Nina, delusa da Mario, non può negare a se stessa di essere sempre più attratta da Daniel, che continua a rifiutarsi di seguire le orme paterne e non vuole vivere come Raoul gli impone.

Il Patriarca va in onda alle ore 21.40 su Canale5.