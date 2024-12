Il Patriarca 2, Anticipazioni: la quarta puntata della Fiction va in onda Stasera su Canale5

Anticipazioni TV

Stasera va in onda la quarta puntata de Il Patriarca 3. L'appuntamento è il 6 dicembre 2024 su Canale5. Vediamo insieme le Anticipazioni dell'episodio della Fiction con Claudio Amendola.

Un nuovo appuntamento con Il Patriarca 2 ci aspetta questa sera, 6 dicembre 2024, su Canale5. L’avvincente fiction con Claudio Amendola torna a farci compagnia e in questa nuova stagione stiamo vedendo Nemo Bandera impegnato a gestire un nuovo nemico. Sì perché a Levante è tornato Raoul, una vecchia conoscenza del nostro protagonista nonché spregevole marito di Monica, la sorella di Serena. Raoul e Nemo hanno un conto in sospeso da anni ed è arrivato il momento della resa dei conti. Ma la vita privata di entrambi potrebbe non essere proprio molto d’accordo con il loro obiettivo di risolvere la loro inimicizia, una volta per tutte. Sia la malattia di Bandera sia la strana e inaspettata attrazione tra Nina e Daniel potrebbe rivelarsi un vero e proprio problema per entrambi. Ma scopriamo insieme quali altri tasselli verranno aggiunti grazie alla quarta puntata che vedremo oggi.

Il Patriarca 2: dove eravamo rimasti

Stiamo per vedere la quarta puntata de Il Patriarca 2 ma prima di scoprire le anticipazioni dell’episodio vogliamo fare un piccolo riassunto di cosa è successo precedentemente. La nuova stagione della Fiction ha visto l’arrivo di un nuovo potente nemico, Raoul Morabito, marito di Serena e solo nominato nella stagione precedente. Ora Raoul è in città e vuole a tutti i costi vendicarsi di Bandera, che in passato gli ha sottratto il controllo di Levante. Il criminale ha fatto in modo che il suo rivale fosse accusato e arrestato per aver ucciso il bambino che lo aveva visto assassinare Buscemi. Nemo non ha organizzato nessuna vendetta in questo senso e ora si trova in carcere a scontare l’unico crimine che non ha commesso. Mario è riuscito però a trovare il nome del testimone che accusa suo suocero dell’attentato.

Intanto Alice e Chiara si sono molto avvicinate, tanto che si sono scambiate un tenero bacio. Nina è invece sempre più attratta da Daniel, che però fa molta fatica a rimanere in città e a vedere suo padre commettere crimini su crimini. Il giovane non vuole averci niente a che fare e vorrebbe tornare alla vita di prima, lontano dal peso che porta a causa del suo cognome.

Il Patriarca 2, Anticipazioni: ecco cosa succederà nella quarta puntata in onda stasera su Canale5

Questa sera, venerdì 6 dicembre 2024, ci aspetta la quarta puntata de Il Patriarca 2. Scopriamo insieme le anticipazioni di cosa succederà.

Nina e Daniel sono sempre più vicini e questo non piace per nulla a suo marito. Il Rizzi non è certo innamorato di sua moglie, lo è invece di Lara, ma non può perdere l’occasione di diventare l’erede dell’impero di Bandera, ora che Carlo non c’è più e ora che Nina sta per avere un bambino da lui. La sua consorte è il suo lasciapassare per il successo e il giovane Morabito gli è d’intralcio. Mario minaccia Daniel e questo fa sì che il ragazzo, infastidito da quanto successo, si avvicini a suo padre.

Nina, non al corrente di quello che sta succedendo alle sue spalle, non smette di pensare a Daniel mentre Mario fatica a gestire l’arrivo di Lara a Villa Bandera. Il debole che ha per lei sarà sempre più evidente. Raoul invece scopre l’ultimo colpo di Nemo. Il suo nemico ha presto il carico di armi destinato agli albanesi e lui deve per forza fare qualcosa se vuole avere il controllo di Levante una volta per tutte.

Il Patriarca va in onda alle ore 21.40 su Canale5.