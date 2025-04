Il Paradiso delle Signore non va in onda oggi, 22 aprile 2025

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore non ci farà compagnia nemmeno oggi, martedì 22 aprile 2025. La Soap è stata sospesa per lasciare posto alla commemorazione di Papa Francesco, scomparso ieri mattina, giorno di Pasquetta 2025.

I palinsesti Rai così come quelli Mediaset hanno subito vari cambiamenti e continueranno sicuramente a subirne durante questa settimana e la prossima, in previsione dei funerali del Papa così come del Concistoro, che comincerà immediatamente dopo la deposizione delle spoglie del Pontefice in Santa Maria Maggiore, come desiderio del Papa stesso. Vediamo insieme cosa è previsto per la giornata di oggi.

Il Paradiso delle Signore: nuovo Stop per la Soap di Rai1

Il Paradiso delle Signore subirà un nuovo stop. Dopo i cambiamenti di palinsesto di Pasquetta 2025, la Soap non andrà in onda nemmeno oggi, 22 aprile 2025. Al suo posto ci sarà una puntata speciale di A Sua Immagine, che bisserà il suo appuntamento e andrà in onda anche sabato prossimo, come di consueto. Il programma condotto da Lorena Bianchetti oggi sarà dedicato alla figura di Papa Francesco, che si è spento ieri – 21 aprile 2025 – dopo essere apparso per l’ultima volta il giorno di Pasqua, per la benedizione Urbi et Orbi.

Il Paradiso delle Signore: quando tornerà in onda la Soap di Rai1?

Il Paradiso delle Signore dovrebbe riprendere la sua regolare messa in onda domani, 23 aprile 2025 e dovrebbe essere trasmessa la puntata prevista per il 22 aprile 2025. Mancherà però all’appello, in questa settimana, un episodio, che pensiamo sarà recuperato molto presto. Non siamo certi che questo accadrà a breve, ipotizziamo che possa essere prevista una doppia puntata dal 28 aprile al 2 maggio 2025, in previsione del gran finale della nona stagione della Soap che dovrebbe essere trasmesso proprio venerdì 2 maggio 2025.

Palinsesto Rai in divenire: cambiamenti in arrivo su Rai1

Il palinsesto di Rai1 potrebbe subire grandi cambiamenti nel corso di questa e della prossima settimana. Il 5 maggio 2025 è previsto l’arrivo della nuova Soap, Ritorno a Las Sabinas. Per permettere l’inizio della serie di lunedì, Il Paradiso delle Signore dovrebbe recuperare il suo appuntamento saltato oggi 22 aprile 2025. Prevediamo l’arrivo di una puntata doppia ma attualmente non sappiamo quando ciò avverrà, visto che – nei prossimi giorni – saranno sicuramente trasmessi i funerali del Papa ed è previsto uno stop della serie per il 25 aprile 2025.

