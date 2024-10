Il Paradiso delle Signore: Matteo avrebbe dovuto dire subito tutta la verità a Marcello. Ora sono guai!

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntata de Il Paradiso delle Signore, Matteo si troverà costretto ad affrontare la furia di suo fratello Marcello, ormai al corrente di quello che è successo in passato. Sarà un vero dramma che si poteva evitare. Il contabile avrebbe potuto e dovuto dire subito la verità a Barbieri.

Su Matteo sta per scatenarsi una vera e propria tempesta e Portelli dovrà affrontare l’ira di Marcello. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore la verità sulla collaborazione tra il contabile del grande magazzino e Umberto Guarnieri verrà a galla e sarà un vero dramma. Siamo però convinti che se Matteo avesse parlato prima e si fosse già confidato con Barbieri, affrontando la sua ira tempo fa, le cose sarebbero state ben diverse e non si prevedrebbe un vero e proprio disastro.

Il Paradiso delle Signore: Matteo in difficoltà

Matteo ha dovuto tradire Marcello e si è trovato costretto ad accordarsi con Umberto per salvare la vita di sua madre. Guarnieri sa essere molto persuasivo e sa perfettamente come incastrare chi finisce tra le sue grinfie. Portelli ha però sperato di aver chiuso con il Commendatore e di aver già saldato tutti i suoi debiti. Per questo motivo non ha sentito l’impellenza di raccontare tutto a suo fratello Marcello, spiegandogli tutti i motivi che lo hanno portato a tradirlo e a doversi mettere, di fatto, contro Il Paradiso. Ma questa verità non detta rischia di diventare, ora più che mai, un boomerang fatale. E la “colpa” è dell’affare Costa Smeralda.

Il Paradiso delle Signore: Matteo avrebbe dovuto dire la verità

Marcello ha sete di riscatto e nonostante Umberto abbia pagato per le sue malefatte, Barbieri vuole affermarsi a ogni costo e mettere a tacere, definitivamente, il Commendatore. Non sa però che con questa sua aperta sfida, ha messo Matteo di nuovo in balia di Guarnieri. Il cognato di Adelaide è tornato a tormentare Portelli e lo ha ricattato, minacciandolo di rivelare a Marcello tutta la verità sull’affare Hoffer.

Una minaccia che ha messo ko Matteo e che lo ha costretto a rubare i bozzetti di Botteri e a consegnarli alla Galleria Milano Moda. Ma questo ricatto si poteva evitare, almeno secondo noi. Portelli avrebbe dovuto e potuto confessare tutto a Marcello già da tempo e in effetti è quello che la madre gli ha da sempre consigliato, spingendolo a non tenere per sé questo segreto, che a lungo andare avrebbe distrutto sia lui che il suo rapporto con il fratello. Ed è proprio questo che sta per succedere, visto che a far capire che tra il contabile del Paradiso e il Commendatore c’è qualche accordo, non sarà Matteo stesso ma Armando. E saranno dolori.

Il Paradiso delle Signore: Matteo avrebbe potuto evitare l’ira di Marcello

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore dal 21 al 25 ottobre 2024, Armando vedrà Matteo e Umberto parlare insieme e capirà che tra i due c’è un qualche accordo. Ferraris informerà immediatamente Marcello, già al corrente che all’interno del suo grande magazzino possa esserci una talpa. Barbieri comincerà a indagare su suo fratello e purtroppo molto presto scoprirà la verità e andrà su tutte le furie.

Il rapporto tra Matteo e Marcello si deteriorerà in malo modo e torniamo a dire che una simile situazione avrebbe potuto essere evitata. Se Portelli avesse già rivelato tutto a Barbieri, siamo certi che i due avrebbero già appianato le loro divergenze. Certo sarebbe scoppiato comunque un putiferio ma almeno il compagno di Adelaide avrebbe saputo da subito e da suo fratello in persona, cosa è successo con Hoffer e perché è accaduto. Dopo un iniziale scontro, siamo sicuri che avrebbe cominciato a capire, a giustificare le azioni del ragazzo e a voler riparare le cose tra loro, non dando a Umberto più possibilità di mettersi tra loro.

Ora non solo i due ragazzi si troveranno a discutere animatamente ma Marcello si sentirà doppiamente tradito da Matteo, che non ha saputo dirgli la verità quando doveva e si è fatto invece di nuovo ricattare da Guarnieri, consegnandoli dei bozzetti molto preziosi e segreti. Insomma una situazione sicuramente gravosa ma che avrebbe potuto risolversi già da tempo, rischia di far crollare la serenità famigliare tra i ragazzi ma anche la calma e la tranquillità all’interno del Paradiso, proprio nel momento meno opportuno. Il grande magazzino deve infatti affrontare una delle sfide più importanti della sua esistenza, ovvero quella del suo lancio nell’alta moda.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.