Il Paradiso delle Signore 9, Anticipazioni: Roberto nuovo direttore de Il Paradiso o sarà qualcun altro?

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore tornerà nell'autunno del 2024. Grandi novità ci attendono nelle puntate inedite della Soap di Rai1, tra questi un nuovo direttore del grande magazzino. Sarà Roberto, aiutato da Marcello, oppure sarà qualcun altro? Scopriamo cosa sappiamo.

Grandi novità per Il Paradiso delle Signore. Nella prossima stagione, la nona o meglio settima daily, Vittorio Conti, presente sin dall’inizio dell’avventura del grande magazzino milanese, non sarà più dei nostri. Il pubblicitario, diventato direttore del negozio di moda nella terza stagione, per onorare la memoria di Pietro Mori, ha lasciato il suo posto e le redini della sua attività e, nelle prossime puntate, vedremo dei nuovi timonieri al comando. Ma chi saranno? Tra di loro ci sarà davvero Roberto Landi, suo braccio destro da tempo o sarà qualcun altro?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio addio, ecco chi ci sarà al suo posto

Vittorio ha detto addio a Il Paradiso delle Signore. Conti ha deciso di voltare pagina e di farlo con Matilde. Il loro unico modo per vivere serenamente il loro amore, osteggiato da Tancredi e dalle convenzioni sociali dell’epoca, è stato quello di fuggire e di cominciare una nuova vita. Non è la prima coppia della Soap che usa questo stratagemma. Vi ricorderete certamente di Riccardo e Nicoletta, ancora adesso a Parigi, per vivere la loro storia d’amore senza gli ostacoli posti da Cesare.

Vittorio avrà sicuramente la felicità che da anni cerca e che sembra aver trovato con Matilde ma chi lo sostituirà al Paradiso, nel ruolo di direttore? Prima di partire, Conti ha lasciato il compito a Roberto e a Marcello ma Landi, suo braccio destro da anni, sarà in grado di prendere le redini del tutto? Landi ha dimostrato più volte di poter sostituire Vittorio ma potrebbe pure non essere lui il suo degno erede. Sì perché Roberto potrebbe preferire rimanere nell’ombra e non farsi travolgere dalla vita e dagli impegni dell’essere il dirigente della grande azienda che è diventato Il Paradiso, in questi tempi.

Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Roberto o Marcello? Chi sarà il nuovo direttore del Paradiso?

Roberto è attualmente il sostituto di Vittorio come direttore de Il Paradiso delle Signore. Non è però detto che il Landi porti avanti questo compito. È infatti possibile che al comando del grande magazzino possa arrivare direttamente Marcello. Barbieri, che è entrato a gamba tesa nella vita di Conti e del grande magazzino, potrebbe essere molto più intraprendente del suo amico e potrebbe arrivare persino a prendere il posto del Landi, in accordo con lui stesso. Oppure i due potrebbero collaborare, diventando entrambi direttori del Paradiso, dando una svolta, totalmente, al futuro del negozio milanese, che dovrà vincere una volta per tutte la rivalità con la Galleria Milano Moda, orfana di Matilde.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Marta e Adelaide in prima linea?

Oltre a Roberto e a Marcello, potrebbero esserci altri due nomi e sarebbero quelli di Marta e Adelaide. Nipote e zia, vicinissime al Paradiso, potrebbero decidere di scendere in campo e di prendere loro in mano le redini della situazione, diventando le direttrici del grande magazzino. Una leadership tutta al femminile, che potrebbe pure rappresentare molto bene i tempi di grande cambiamento - anche per quanto riguarda l’emancipazione delle donne - che la Soap vuole rappresentare. E l’idea che la Guarnieri e la Di Sant’Erasmo si interessino concretamente di affari mettendosi in gioco entrambe, non ci risulta per nulla strana anzi, sarebbe sicuramente una novità piacevole, vedere due direttrici o anche solo una direttrice gestire le nuove collezioni del negozio aperto da Pietro Mori e successivamente gestito e amato da Conti. Se così non dovesse succedere e se Marcello e Roberto continuassero i piani originali di Vittorio, siamo certi che Adelaide e Marta saranno comunque sempre al centro delle vicende del nostro Paradiso.

Il Paradiso delle Signore tornerà su Rai1 il prossimo settembre 2024 con la nuova e nona stagione daily.