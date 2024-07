Il Paradiso delle Signore 9, Anticipazioni: Clara non sarà più una Venere. Ecco chi la sostituirà!

Anticipazioni TV

Nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore Clara non sarà più una delle Veneri de Il Paradiso. La ragazza sarà sostituita da un nuovo personaggio che entrerà nella Soap ma non sarà il solo. Scopriamo tutto quello che ci aspetta negli episodi inediti della Soap.

Il Paradiso delle Signore sta per tornare. L’appuntamento è per il 9 settembre 2024 su Rai1 con tante sorprese e nuovi personaggi. Le prime anticipazioni delle trame degli episodi inediti ci rivelano che Clara non sarà più una delle Veneri e che la ragazza sarà sostituita da una new entry. Ma questo personaggio non sarà il solo a essere nuovo. Ci attendono infatti altri nuovi volti per rendere ancora più ricco il cast de Il Paradiso.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Clara non sarà più una Venere

Nel finale di stagione de Il Paradiso delle Signore 8, Clara e Alfredo – possibile nuova coppia nella nuova stagione – hanno deciso di allenarsi per tutta l’estate. La carriera come ciclista professionista impegnerà tantissimo la Boscolo e la porterà ad allontanarsi, almeno per qualche tempo, dal grande magazzino ora affidato a Roberto e Marcello. Irene – tornata da Londra con un nuovo look – dovrà trovare presto una sostituta e tenere a bada le sue Veneri, sempre più prese da turbamenti amorosi. Clara verrà sostituita da Mirella, interpretata da Giulia Sangiorgi. La ragazza sarà un personaggio molto importante e probabilmente legato a Marta, visto che si presenterà come una ragazza madre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Mirella nuova Venere mentre Odile sarà Arianna Amadei

Mirella si presenterà a Il Paradiso e convincerà Irene ad assumerla. Non sappiamo sino a quando la ragazza sostituirà Clara e se la Boscolo tornerà o meno al Paradiso. Siamo però a conoscenza del fatto che la nuova Venere sarà un personaggio che farà molto parlare di sé, visto che si presenterà come una giovane ragazza madre e potrebbe aver bisogno dell’aiuto di Marta, che tanto si sta spendendo per le donne in difficoltà.

A Milano arriverà Odile e pare che la ragazza dovrà affrontare sin da subito la morte dei suoi genitori adottivi. Un evento che la spingerà a stare più tempo con la madre naturale, di cui ha fatto da poco la conoscenza. La figlia della Contessa sarà interpretata da Arianna Amadei.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Una nuova stilista in arrivo

Novità in arrivo anche per la Galleria Milano Moda. In sostituzione di Flora, che ha detto addio a Milano e a Umberto, arriverà Giulia Furlan – interpretata da Marta Mazzi – che diventerà la nuova stilista di Tancredi e del Guarnieri e darà filo da torcere a Botteri, che invece si occuperà sia della collezione maschile che femminile de Il Paradiso delle Signore. In arrivo anche un altro personaggio, Enrico Brancaccio – interpretato da Thomas Santu – che promette grandi novità e sorprese.

Questi sono tutti ingredienti che ci lasciano pensare che la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore non ci farà troppo sentire la mancanza di Vittorio e Matilde e ci farà divertire facendoci passare un autunno straordinario, in compagnia delle vicende della Milano degli anni ’60.

Il Paradiso delle Signore tornerà su Rai1 il prossimo 9 settembre 2024 con la nuova e nona stagione.