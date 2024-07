Il Paradiso delle Signore 9, Anticipazioni: Giulia Furlan nuova stilista, Botteri nei guai

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, che torna a settembre su Rai 1 con le nuove puntate, ci rivelano che arriverà una nuova stilista molto in gamba, capace di mettere in crisi Botteri.

Tempo di cambiamenti per i protagonisti della nona stagione de Il Paradiso delle Signore. Nelle nuove puntate dell’amata soap di Rai 1, che torna il 9 settembre per la gioia dei tanti fan, arriverà una stilista molto ambiziosa ovvero la giovane Giulia Furlan che metterà in crisi Lorenzo Botteri andando a lavorare per la rivale Galleria Moda Milano. Ecco tutte le Anticipazioni nel dettaglio.

Giulia Furlan nuova stilista ne Il Paradiso delle Signore 9

La nona stagione de Il Paradiso delle Signore è sempre più vicina, dal momento che la soap amatissima dai telespettatori di Rai 1 che da anni la premiano con ascolti record torna il 9 settembre con le nuove puntate. Sembra che, stando alle Anticipazioni, ci sarà una new entry in grado di destabilizzare il lavoro di Lorenzo Bottieri, rimasto da solo alla guida della nuova linea femminile del Paradiso dopo l’addio di Maria Puglisi. La giovane stilista, infatti, ha lasciato Milano per Parigi insieme a Matteo Portelli e non farà ritorno in città molto presto. La nuova arrivata è Giulia Furlan ovvero una stilista giovane, ambiziosa e molto determinata che inizierà a lavorare a Galleria Moda Milano, dimostrando di avere un grande estro creativo che assicurerà successo all’atelier di Umberto Guarnieri e Tancredi di San’Erasmo.

Anticipazioni Complete della Soap.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Botteri in difficoltà

La partenza di Maria per Parigi ha lasciato un grande vuoto al Paradiso delle Signore e ha messo in difficoltà Lorenzo Botteri che, tutto da solo, deve pensare alla nuova linea femminile finendo con lo scontrarsi con la nuova stilista rivale, Giulia Furlan. Stando alle Anticipazioni la ragazza darà del filo da torcere a Botteri, che nel frattempo deve anche fare i conti con alcuni cambiamenti all’interno dell’Atelier, come il fatto che Clara non sarà più una delle Veneri e invece verrà assunta Mirella, una giovane madre in cerca di lavoro. Nel frattempo, Matteo Portelli tornerà a Milano per lavorare al fianco del fratello Marcello Barbieri: sembra che la love story con Maria non abbia decollato e il giovane contabile abbia voluto tornare a casa dai suoi affetti per lenire il dolore.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello cerca investitori

L’addio rocambolesco di Vittorio Conti a Milano, costretto alla fuga con la compagna Matilde Frigerio dopo la denuncia di adulterio di Tancredi, ha costretto Marcello Barbieri e Roberto Landi a prendere in mano le redini della società. Per i due non sarà cosa facile, dato che la concorrenza di Galleria Moda Milano si fa sempre più feroce e mancano investitori in grado di sostenere pienamente i costi di produzione. Così, nella nuova stagione della soap di Rai 1, Marcello si metterà alla ricerca di nuovi fondi mentre Roberto e Rosa decideranno di ampliare il bacino della rivista Paradiso Market, parlando anche di attualità oltre che di moda, sperando così in una maggiore tiratura.

Il Paradiso delle Signore tornerà su Rai1 il prossimo 9 settembre 2024 con la nuova e nona stagione.