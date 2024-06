Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Nuova Stagione: Addio Flora e benvenuta Odile!

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore sta per tornare. La nuova stagione della Soap di Rai1, arriverà a settembre 2024, con grandi novità, addii - pare definitivi - e nuovi arrivi. Tra questi ci sarà la figlia di Adelaide, Odile, personaggio molto atteso dai fan. Scopriamo insieme cosa sappiamo sulle nuove puntate.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Addio Flora!

Nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore diremo addio definitivamente a Flora. La Ravasi, nell’ultima puntata dell’ottava stagione della Soap – finita lo scorso maggio 2024 – ha deciso di voltare pagina e di lasciare Milano per rifarsi una vita, senza Umberto. La stilista ha scoperto il doppio gioco del suo fidanzato e stanca di essere coinvolta in questo straziante vortice di inganni, ha scelto di allontanarsi, rinunciando persino al suo lavoro come stilista.

Sino alla fine abbiamo pensato che Flora avrebbe preso il posto di Maria al Paradiso delle Signore, alleandosi con il nemico numero uno di Umberto e vendicandosi di lui. Ma le ultime notizie sulle nuove puntate della Soap ci rivelano che la Ravasi non tornerà protagonista delle vicende del grande magazzino né di quello di Roberto e Marcello né di quello di Guarnieri e Tancredi. Pare infatti che la Ravasi sia destinata a trovare la felicità altrove e non in Italia, consapevole di non aver nessuna situazione irrisolta a Milano, nemmeno con la Contessa, con cui ha fatto pace e a cui ha chiesto persino perdono per averla considerata – erroneamente – una rivale.

Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Odile arriva a Milano

Nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore diremo addio a Flora ma accoglieremo Odile. La figlia della contessa giungerà a Milano dopo un’estate passata insieme alla madre e finalmente conoscerà i suoi cugini. La ragazza è una new entry molto attesa e chissà cosa riserverà il suo arrivo all’interno della Soap e che carattere avrà. Per il momento abbiamo solo sentito parlare di lei e dell’amore che la sua mamma nutre per lei, tanto da soffrire come non mai – nella stagione passata – dopo aver scoperto del suo rifiuto a raggiungerla a Villa Guarnieri. Siamo sicuri che il suo destino sarà legato a qualcuno in particolare e potrebbe persino diventare una presenza costante al Paradiso, insieme a Marta, sua cugina.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Tra Marcello e Adelaide si insinua Odile?

Odile sarà una dei nuovi protagonisti de Il Paradiso delle Signore 9 e ci aspettiamo nuove storie d’amore intorno a questo personaggio tanto atteso. Non abbiamo alcuna anticipazione in merito ma possiamo fare qualche ipotesi circa il suo arrivo.

Non ci sembrerebbe per nulla strano che la ragazza si legasse moltissimo a Marcello, compagno di sua madre, giovane e scaltro. Il Barbieri, innamoratissimo della contessa, potrebbe sviluppare per la nuova arrivata un grande affetto e persino dell’amore. Una liaison tra di loro scombussolerebbe completamente le trame e aprirebbe a un ritorno di fiamma tra Adelaide e Umberto, ora liberi di amarsi senza Flora tra loro. Questa prospettiva non ci farebbe, lo ammettiamo, molto contenti. Siamo fan della coppia Marcello/Adelaide e speriamo che anche nei prossimi episodi la loro unione possa continuare e anzi farsi sempre più appassionata.

Odile potrebbe essere però destinata a legarsi a qualche nuova entrata nella Soap, di cui ancora non conosciamo l’identità. Ma la domanda principale riguardo a questo personaggio è una: sarà una dei buoni o sarà annoverata tra i villain della Soap, insieme a Umberto e Tancredi, che vi assicuriamo saranno scatenati anche nella nuova stagione?

Il Paradiso delle Signore tornerà su Rai1 il prossimo settembre 2024 con la nuova e nona stagione daily.