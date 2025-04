Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 29 aprile 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 aprile 2025

Pronti per un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00 e nella fascia serale con Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi di oggi, 29 aprile 2025.

Il Paradiso delle Signore: ecco cosa succederà nella puntata di oggi 29 aprile 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 29 aprile 2025 - Mimmo rivelerà ad Agata di aver deciso di non dare retta a Carmelo e di avergli detto di non avere intenzione di trasferirsi a Partanna. Il giovane, ormai preso coraggio, si sbilancerà sui suoi sentimenti per lei. Botteri si lascerà finalmente andare con Delia e le confesserà di non volerla perdere. Guido vorrà promuovere il suo musicarello ma visto che i musicarelli sono film pensati per il grande pubblico – soprattutto giovane – proporrà a Roberto di organizzare un evento al Paradiso. I terribili criminali che stanno cercando Enrico si faranno sempre più pericolosi mentre Marcello soffrirà nel vedere Rosa e Tancredi sempre più uniti. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 28 aprile al 2 maggio 2025.

Un Posto al Sole: Anticipazioni della puntata di oggi 29 aprile 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 29 aprile 2025 - Elena, grazie a Marina e Viola, riuscirà a convincere la figlia a non partire ma la giovane si troverà a fronteggiare un personaggio pericoloso, Cristiano. Mariella dovrà arginare l’ingerenza di Bice, che vorrà sapere come è andata la Pasquetta di Mimmo. Claudia continuerà ad avere sempre più dubbi sul coinvolgimento di Guido nella loro relazione mentre Jimmy e Matteo continueranno a usare l’intelligenza artificiale per fare i compiti e riusciranno persino a ingannare Viola. Camillo inizierà però ad avere dei sospetti sui suoi compagni di classe. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 28 aprile al 2 maggio 2025.