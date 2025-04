Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 aprile 2025: Mimmo dice NO, non lascerà Milano!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 29 aprile 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Mimmo informerà Agata della sua decisione di non tornare a Partanna mentre Botteri riuscirà a rivelare a Delia i suoi sentimenti.

Mimmo si ribellerà a suo padre e stavolta non darà ascolto a nessuno se non a se stesso. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 29 aprile 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Burgio rivelerà ad Agata di aver deciso di non dare retta a Carmelo e di avergli detto di non avere intenzione di trasferirsi a Partanna. Il giovane, ormai preso coraggio, si sbilancerà sui suoi sentimenti per lei. Botteri si lascerà finalmente andare con Delia e le confesserà di non volerla perdere. Guido vorrà promuovere il suo musicarello ma visto che i musicarelli sono film pensati per il grande pubblico – soprattutto giovane – proporrà a Roberto di organizzare un evento al Paradiso. I terribili criminali che stanno cercando Enrico si faranno sempre più pericolosi mentre Marcello soffrirà nel vedere Rosa e Tancredi sempre più uniti.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 aprile 2025: Mimmo non partirà per Partanna!

L’arrivo di Carmelo Burgio ha reso tutti i Puglisi molto nervosi. Mimmo ha deciso di non dire più bugie e di confessare al padre tutta la verità sulla sua sospensione. La reazione del maresciallo è stata durissima ma stavolta suo figlio non sarà disposto a chinare la testa davanti alle sue regole e imposizioni. Mimmo riferirà ad Agata di aver detto no al suo trasferimento a Partanna e dopo averle confessato di aver deciso di rimanere a Milano, prenderà coraggio e le farà capire di provare dei forti sentimenti per lei. Come reagirà la Venere?

Botteri confessa a Delia i suoi sentimenti, ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Botteri e Delia vivranno un momento di grande felicità. Lo stilista troverà il coraggio di rivelare alla Venere di non volerla perdere e le farà capire di provare dei forti sentimenti per lei. Marta sarà in pericolo più che mai e con lei anche Enrico. I criminali che stanno seguendo Proietti si faranno sempre più vicini. È chiaro che abbiano intenzione di chiudere la bocca al medico e di impedirgli di presentarsi in tribunale per testimoniare contro di loro. Come finirà questa triste e complicata storia? Enrico riuscirà a uscire dal limbo terribile che vive ormai da mesi?

Il Paradiso delle Signore: Marcello infastidito dal rapporto tra Rosa e Tancredi

Rosa si è licenziata e ora lavora per Tancredi. Il rapporto tra l’ex Venere e il Di Sant’Erasmo non piace per nulla a Marcello, che continuerà a guardarli infastidito e preoccupato… e forse persino geloso. Intanto Guido vorrà promuovere il suo musicarello ma poiché i musicarelli sono destinati al grande pubblico, prevalentemente formato da giovani, penserà che sia una buona idea coinvolgere Il Paradiso delle Signore nella promozione della sua creazione. Sfruttando l’onda del successo delle Veneri a Bandiera Gialla, chiederà a Roberto di organizzare un evento ad hoc nel grande magazzino.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.