Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 aprile 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 aprile 2025

Pronti per un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00 e nella fascia serale con Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3 e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi di oggi, 28 aprile 2025.

Il Paradiso delle Signore: ecco cosa succederà nella puntata di oggi 28 aprile 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 28 aprile 2025 - i criminali che stanno cercando Enrico scoprianno dove abita Marta e potrebbero presto entrare in azione. Intanto Agata scoprirà con grande tristezza, che Carmelo Burgio ha imposto a Mimmo di tornare in Sicilia. Il giovane non avrà però alcuna intenzione di lasciarsi condizionare dal padre e deciderà di affrontare suo padre. Odile ascolterà una conversazione molto compromettente tra Giulia e Lucia su Rita e potrebbe presto correre a informare Marta. Marcello si è messo in allarme e ha organizzato un piano per capire se la Marengo sia la responsabile del furto del bozzetto iconico di Botteri. Tancredi spingerà Adelaide a farsi intervistare da Rosa. La Camilli dovrà mascherare il suo disagio nei confronti della Contessa mentre parlerà della sua relazione con Marcello. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 28 aprile al 2 maggio 2025.

Un Posto al Sole: Anticipazioni della puntata di oggi 28 aprile 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 aprile 2025 - un contrattempo metterà in evidenza alcune diversità, forse incolmabili, tra i due. La Costa si accorgerà che il suo compagno sta faticando a starle dietro. Michele continuerà a non volersi sottoporre alle sedute di fisioterapia e farà preoccupare Silvia e Rossella. Sarà Marisa a prender in mano la situazione rivelando alla nipote di aver trovato una soluzione per aiutare il figlio. Niko e Manuela torneranno a Napoli e saranno accolti con gioia a Palazzo Palladini anche se qualcuno si divertirà a tenerli sulle spine non mostrando i suoi veri sentimenti in merito alla loro reunion. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 28 aprile al 2 maggio 2025.