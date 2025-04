Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 28 aprile 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap i criminali che vogliono liberarsi di Enrico, scopriranno dove abita Marta mentre Odile sentirà una conversazione compromettente su Rita.

Marta rischia di morire? Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 28 aprile 2025 - alle ore 16.00 su Rai1 – i criminali che stanno cercando Enrico troveranno dove abita Marta e potrebbero presto entrare in azione. Intanto Agata scoprirà con grande tristezza, che Carmelo Burgio ha imposto a Mimmo di tornare in Sicilia. Il giovane non avrà però alcuna intenzione di lasciarsi condizionare dal padre e deciderà di affrontare suo padre. Odile ascolterà una conversazione molto compromettente tra Giulia e Lucia su Rita e potrebbe presto correre a informare Marta. Marcello si è messo in allarme e ha organizzato un piano per capire se la Marengo sia la responsabile del furto del bozzetto iconico di Botteri. Tancredi spingerà Adelaide a farsi intervistare da Rosa. La Camilli dovrà mascherare il suo disagio nei confronti della Contessa mentre parlerà della sua relazione con Marcello.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 aprile 2025: Marta rischia di morire?

Enrico si è trasferito a Villa Guarnieri su consiglio di Umberto, che vuole dargli maggiore protezione. Il dottor Proietti ha accettato con gratitudine, certo che questo aiuto gli servirà a tenere al sicuro la piccola Anita. E in effetti il suo trasferimento si è rivelato provvidenziale. Un uomo si è presentato in magazzino chiedendo di lui ed è subito stato chiaro che si trattava di uno dei criminali che vuole farlo fuori. Gli uomini che lo vogliono mettere a tacere torneranno alla carica e stavolta prenderanno di mira Marta, di cui scopriranno l’indirizzo. La ragazza rischierà di finire nei guai? La Guarnieri potrebbe morire?

Odile scopre dei dettagli scottanti su Rita, ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Irene sta indagando su Rita e come lei pure Marcello vuole sapere la verità. Barbieri vuole capire se la Marengo sia la persona che ha rubato il bozzetto di Botteri e lo ha consegnato alla GMM, che poi ha provveduto a plagiare la collezione dello stilista del Paradiso. Ma a scoprire qualcosa di molto importante e scabroso non saranno né la Cipriani né Barbieri ma Odile. La contessina sentirà una conversazione compromettente tra Giulia e Lucia Giorgi proprio riguardante l’ex Venere e comprenderà la verità su quanto successo. Correrà a informare Marta oppure ne parlerà prima con Umberto?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Rosa in imbarazzo con Adelaide

Mimmo ha rivelato tutta la verità a Carmelo e lui, furioso, gli ha intimato di chiedere il trasferimento e di tornare in Sicilia. Agata scoprirà quello che sta succedendo e sarà molto preoccupata che il suo amico, per cui potrebbe aver cominciato a provare qualcosa, lasci Milano. Mimmo potrebbe però stupire tutti; il giovane non intenderà tornare a casa e deciderà di affrontare suo padre. Intanto Tancredi spingerà Adelaide a rilasciare una nuova intervista a Rosa. La Camilli si troverà molto in difficiltà: dovrà fare molta attenzione e non dovrà far trasparire il suo fastidio quando la Contessa parlerà della sua relazione con Marcello, di cui la giornalista è dichiaratamente innamorata.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.