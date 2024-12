Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 13 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 dicembre 2024

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 13 dicembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 13 dicembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 13 dicembre 2024 - Marta ed Enrico saranno felici di risvegliarsi l’uno accanto all’altra ma anche Clara e Alfredo vivranno la magia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Perico si presenterà dalla Boscolo a sorpresa e tra lui e la Venere scoppierà la passione. Che sia arrivato finalmente il momento che i due si mettano insieme. Intanto Elvira confesserà a tutte le sue colleghe di essere incinta mentre Irene comprenderà che Clara le sta nascondendo qualcosa. Adelaide non sarà per nulla contenta del rapporto che si sta creando tra Odile e Matteo. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 13 dicembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 13 dicembre 2024 - Rossella potrà finalmente fare delle scelte sul suo futuro sia professionale che personale. La giovane dottoressa, a Madrid con il suo amore Nunzio, riuscirà a fare ordine nella sua vita e potrebbe essere arrivato per lei il momento della svolta. Intanto a Napoli, tra Michele e Roberto le cose continueranno a peggiorare. Come conseguenza di questo, in radio la situazione diventerà insostenibile, tanto che il Saviani non riuscirà a lavorare serenamente. Jimmy sarà impegnato con le prove della sua recita scolastica e Manuela avrà modo di passare del tempo in dolce compagnia di suo nipote e di Niko. Purtroppo però, anche questa volta, la Cirillo vivrà un’altra pesante delusione. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

