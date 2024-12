Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 dicembre 2024

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 12 dicembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 12 dicembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 12 dicembre 2024 - Marta entrerà ufficialmente nel suo nuovo appartamento e deciderà di invitare Enrico da lei. La serata prenderà una piega molto romantica e tra i due scatterà la magia che da tempo li unisce. Intanto Clara sarà ancora molto confusa per quello che le ha rivelato Alfredo. La ragazza si confiderà con Elvira ma non riuscirà a fare lo stesso con Perico. Cercherà di evitarlo in ogni modo e si rifiuterà di parlare con lui. Odile cercherà di spronare Matteo a risollevarsi da questo momento di difficoltà e gli consiglierà di aggrapparsi a qualche sua passione per distrarsi. I suoi consigli riusciranno ad aiutarlo? Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 12 dicembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 12 dicembre 2024 - Ferri affronterà Saviani e gli imporrà di seguire le regole da lui imposte. Il manager non sopporterà che il giornalista continui a seguire l’inchiesta sul caporalato, che lui gli ha intimato di lasciare perdere. Intanto Alice riprenderà il suo stage in radio ma troverà una brutta sorpresa ad attenderla. Micaela le darà una dura lezione. Nunzio e Rossella, a Madrid, sembreranno molto felici e inizieranno a fare progetti per il futuro. Guido e Sasà faranno pace e tutto questo grazie all’intercessione di Mariella. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

