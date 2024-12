Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 dicembre 2024

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 11 dicembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 11 dicembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 11 dicembre 2024 - Alfredo riuscirà finalmente a rivelare a Clara i suoi veri sentimenti per lei. La ragazza reagirà in modo inaspettato; scapperà via senza dare alcuna risposta a Perico. Intanto Rosa parlerà con Matteo e gli rivelerà il suo punto di vista sulla situazione che si è creata tra lui e Maria. Salvo sarà in difficoltà non riuscirà a confessare a Elvira di doversi occupare da solo delle spese per il loro matrimonio e di non potersi permettere tutto quello che lei desidera. Intanto la Venere riceverà un aiuto totalmente inaspettato per il confezionamento del suo abito. Odile, desiderosa che Marta si riavvicini a Umberto, le confesserà delle cose su suo padre. La Guarnieri non sarà però ancora pronta a perdonare suo padre. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 11 dicembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 11 dicembre 2024 - Damiano riuscirà ad arrestare il vero colpevole dell’aggressione a Don Antoine. Nell’episodio della Soap, il Renda centrerà il suo obiettivo e Pasquale potrà tornare finalmente alla sua vita. Luisa sarà molto grata al poliziotto così come a Rosa, che ha sempre creduto nell’innocenza di suo figlio. Tra lei e la Picariello ci sarà un’inaspettata pace. Intanto Alice, dopo la ramanzina ricevuta da sua nonna, deciderà di seguire i suoi consigli mentre Roberto scoprirà che Michele non sta seguendo le sue direttive e non sta rispettando i veti editoriali imposti. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

