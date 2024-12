Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 10 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 dicembre 2024

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 10 dicembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 10 dicembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 10 dicembre 2024 - Matteo e Odile si avvicineranno. Portelli deciderà di aprirsi con la ragazza e di raccontarle la sua grande sofferenza per la fine della sua relazione con Maria. I due giovani raggiungeranno una nuova intimità. Succederà qualcosa tra loro? Intanto Marta, grazie all’aiuto di Adelaide, riuscirà a trovare una casa adatta a lei mentre Salvo ed Elvira continueranno a organizzare le loro nozze ma un piccolo inconveniente metterà a rischio tutto. Salvatore si renderà conto di non riuscire a coprire le spese per il loro grande giorno. Roberto, Marcello e Gianlorenzo analizzano i dati del primo giorno di vendite e scoprono con piacere che la collezione sta andando molto bene. Alfredo prenderà coraggio e deciderà di dire a Clara di essere innamorato di lei ma l’arrivo di Jerome glielo impedirà. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 10 dicembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 10 dicembre 2024 - Marina affronterà faccia a faccia sua nipote e dopo quanto successo, le imporrà di cambiare immediatamente atteggiamento. La Pergolesi ascolterà i consigli della nonna e prometterà di darle retta. Intanto tra Rosa e Luisa sarà tornato il sereno. Tutto questo grazie al fatto che la Picariello ha deciso di aiutare la su nemica a difendere suo figlio Pasquale. Damiano arriverà a un punto di svolta nelle sue indagini mentre Rossella e Nunzio saranno sempre più felici di vivere serenamente e liberamente il loro amore. Samuel non sarà altrettanto contento. Il ragazzo, ora solo ai fornelli de Il Vulcano, si troverà a dover riorganizzare la cucina. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

