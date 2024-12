Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 9 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 dicembre 2024

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 9 dicembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 9 dicembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 9 dicembre 2024 - tra Matteo e Marcello ci sarà finalmente pace. Barbieri riuscirà a perdonare suo fratello e dopo un confronto toccante, gli proporrà di andare ad abitare con lui. Intanto le Veneri scopriranno che la Galleria Milano Moda è pronta a lanciare una collezione di abiti più economici. Salvo ed Elvira si incontreranno con Don Saverio e lo informeranno che intendono sposarsi al più presto mentre Odile, sentendosi in colpa per aver investito Portelli, contatterà un ortopedico famoso per far visitare il ragazzo e risolvere i suoi problemi. Marta ed Enrico decideranno di darsi un’opportunità e cominceranno a frequentarsi ma dovranno esserci delle regole. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 9 dicembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 9 dicembre 2024 - Alice e Vinicio si metteranno nei guai e Roberto e Marina andranno su tutte le furie perché lo avevano previsto. La giovane Pergolesi, appena tornata da Londra, accetterà di passare una serata in compagnia di Gagliotti e sarà molto contenta di andare a ballare con lui. Sua nonna e Ferri cercheranno di farle cambiare idea e di farla rimanere casa ma lei non li starà a sentire. Purtroppo però farà molto male. La serata si trasformerà in un vero e proprio dramma. Viola invece spingerà Damiano a chiedere a Eugenio di dargli una mano a trovare la risorse necessarie per raggiungere il suo obiettivo, ovvero scoprire chi ha davvero aggredito Don Antoine. Nunzio e Rossella, finalmente insieme, arriveranno a Madrid, pronti a cominciare una nuova vita. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

