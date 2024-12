Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 6 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 dicembre 2024

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 6 dicembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 6 dicembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 6 dicembre 2024 - Landi rivelerà a Marta di essere omosessuale. Il direttore del Paradiso, segnato dalla partenza di Mario, avrà necessità di trovare qualcuno a cui confidare le sue sofferenze. La scelta ricadrà sulla Guarnieri, a lui sinceramente affezionata. Intanto Alfredo non riuscirà più a trattenere la sua gelosia nei confronti di Clara e Jerome mentre, nonostante il piano di nonna Gertrude sia fallito, il padre di Elvira rivelerà alla figlia e a Salvatore di aver preso una decisione riguardo loro due. Che cosa avrà deciso? Dopo l’operazione, le condizioni di Matteo si manterranno stabili. Il Portelli, all’improvviso, riaprirà gli occhi e troverà Marcello vicino a lui. I due fratelli faranno pace? Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 6 dicembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 6 dicembre 2024 - Raffaele cercherà di trovare una soluzione affinché Diego e la sua innamorata non debbano stare troppo lontani dalla sua casa. L’intervento del Giordano non farà però piacere alla Kovalenko, che storcerà il naso e si rivelerà pronta a lasciarsi alle spalle il palazzo dove abitano ancora Roberto e Marina. Intanto Nunzio e Diana si troveranno faccia a faccia per parlare del loro rapporto. Cammarota riuscirà a rivelare all’architetto di voler stare con Rossella? Ma soprattutto riuscirà a parlare con la Graziani prima che lei parta per Madrid, soprattutto ora che il viaggio è alle porte? Intanto l’allestimento dell’albero di Natale farà riunire Mariella, Guido e Lollo sotto lo stesso tetto. Non mancheranno però intromissioni e problemi. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

