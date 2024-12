Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 6 dicembre 2024: Roberto rivela a Marta il suo grande segreto!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 6 dicembre 2024 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo che Roberto confesserà a Marta di essere omosessuale mentre Matteo si sveglierà e troverà Marcello al suo fianco.

Roberto troverà finalmente il coraggio di parlare del suo grande segreto. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 6 dicembre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Landi rivelerà a Marta di essere omosessuale. Il direttore del Paradiso, segnato dalla partenza di Mario, avrà necessità di trovare qualcuno a cui confidare le sue sofferenze. La scelta ricadrà sulla Guarnieri, a lui sinceramente affezionata. Intanto Alfredo non riuscirà più a trattenere la sua gelosia nei confronti di Clara e Jerome mentre, nonostante il piano di nonna Gertrude sia fallito, il padre di Elvira rivelerà alla figlia e a Salvatore di aver preso una decisione riguardo loro due. Che cosa avrà deciso? Dopo l’operazione, le condizioni di Matteo si manterranno stabili. Il Portelli, all’improvviso, riaprirà gli occhi e troverà Marcello vicino a lui. I due fratelli faranno pace?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 6 dicembre 2024: Roberto confessa a Marta di essere omosessuale

La decisione di Mario ha distrutto Roberto. Landi si è ritrovato da solo, senza più accanto l’uomo che da anni ama. Oradei ha lasciato la città, spaventato dalle voci che circolano sul suo conto e impaurito che possa succedere qualcosa di brutto a lui o ancora peggio al suo amato. Il direttore del Paradiso fa ancora molta fatica a capacitarsi di questa scelta ma soprattutto sente di aver bisogno di qualcuno con cui parlarne e con cui confidarsi. Solo Vittorio e Matilde sono a conoscenza del suo segreto e questo silenzio lo sta distruggendo. Per questo deciderà di parlarne con una persona che è sicuro riuscirà a capirlo e che non lo giudicherà, anzi gli assicurerà ancora di più il suo sostegno. Questa persona è Marta, una donna capace di abbattere tutte le barriere e di combattere per la sua indipendenza contro tutto e tutti.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Il padre di Elvira ha preso una decisione

Roberto rivelerà a Marta il suo segreto e sarà felice di avere qualcuno a cui poter raccontare tutti i suoi turbamenti, senza doversi nascondere. Sarà un sollievo per Landi e la Guarnieri sicuramente riuscirà ad aiutarlo in questo difficile momento. Intanto Elvira e Salvatore saranno molto dispiaciuti che il piano di nonna Gertrude sia fallito, nonostante la grande confessione fatta. Quando i due ragazzi cominceranno a pensare a come affrontare la situazione da soli, ecco che una telefonata di Andrea Gallo cambierà tutto. Cosa succederà ora? Gallo approverà il matrimonio tra Salvo e la sua bambina o taglierà i ponti per sempre?

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Matteo scopre Marcello al suo capezzale

Marcello è corso in soccorso di Matteo e gli ha donato il suo sangue. Barbieri non ha potuto far finta di nulla e ha cercato in ogni modo di aiutarlo. Le condizioni di Portelli saranno stabili e tutti spereranno che il ragazzo si riprenda al più presto. All’improvviso riaprirà gli occhi e si renderà conto, con sua enorme sorpresa, di avere suo fratello accanto, a vegliare su di lui. Intanto Enrico e Marta si riavvicineranno ancora una volta mentre Alfredo non riuscirà più a sopportare di vedere Clara e Jerome così intimi. Per Perico sarà una sempre più dolorosa visione.

