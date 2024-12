Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 5 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 dicembre 2024

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 5 dicembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 5 dicembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 5 dicembre 2024 - le condizioni di salute di Matteo peggioreranno all'improvviso. I medici dovranno procedere a un’operazione d’urgenza alla milza ma avranno bisogno di donatori di sangue. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Portelli avrà estrema necessità di una trasfusione di sangue e Marcello deciderà di correre in soccorso del fratello. Delia intanto rimarrà molto delusa; la sua idea per le vetrine del Paradiso è stata scartata. Roberto la rassicurerà dicendole che la sua proposta era più che valida e che verrà sicuramente usata molto presto. La nonna di Elvira invece organizzerà una cena al Circolo per parlare con Salvo, Elvira e con i genitori di quest’ultima. Dovrà fare una rivelazione molto importante, che potrebbe sconvolgere tutti. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 5 dicembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 5 dicembre 2024 - a casa Altieri si scatenerà il panico. Dopo un duro scontro con Castrese, Espedito si sentirà male e questa situazione finirà per creare una grandissima frattura tra padre e figlio. Mariella, preoccupata per quello che sta succedendo alla sua famiglia, comincerà a capire che qualcosa non va nel figlio di suo cugino e cercherà di capire cosa gli stia accadendo. Tensione anche tra Filippo e Roberto. Ferri non penserà nemmeno per un momento di scusarsi per l’atteggiamento che ha avuto – e che sta avendo da tempo – con suo figlio e tra i due aumenterà la distanza. Rossella sarà sempre più convinta di trasferirsi a Madrid e una telefonata completamente inaspettata, potrebbe anticipare il suo viaggio all’estero. Samuel invece farà un incontro casuale e vivrà uno dei giorni più belli della sua vita. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

