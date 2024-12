Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 5 dicembre 2024: Marcello corre in soccorso di Matteo e gli dona il suo sangue!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 5 dicembre 2024 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo che Matteo avrà bisogno di un'urgenze trasfusione per poter affrontare una delicata operazione. Marcello sarà il suo donatore!

Le condizioni di salute di Matteo sono peggiorate all’improvviso e nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 5 dicembre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, i medici dovranno procedere a un’operazione d’urgenza alla milza ma avranno bisogno di donatori di sangue. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Portelli avrà estrema necessità di una trasfusione di sangue e Marcello deciderà di correre in soccorso del fratello. Delia intanto rimarrà molto delusa; la sua idea per le vetrine del Paradiso è stata scartata. Roberto la rassicurerà dicendole che la sua proposta era più che valida e che verrà sicuramente usata molto presto. La nonna di Elvira invece organizzerà una cena al Circolo per parlare con Salvo, Elvira e con i genitori di quest’ultima. Dovrà fare una rivelazione molto importante, che potrebbe sconvolgere tutti.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 5 dicembre 2024: Marcello corre in soccorso di Matteo

Matteo si è aggravato. Si è trattato di un peggioramento fulmineo, arrivato inaspettatamente, quando sembrava che il ragazzo si fosse ripreso. Portelli già pensava a lasciare Milano, come aveva già deciso, ma i suoi piani sono stati nuovamente messi in discussione. Le sue condizioni di salute saranno molto preoccupanti. I medici informeranno tutti che il ragazzo dovrà subire una delicata operazione alla milza e avrà bisogno di una trasfusione di sangue. Marcello, compatibile con suo fratello, non avrà alcun indugio e correrà in soccorso di suo fratello. Riuscirà a dargli l’aiuto che spera? Matteo guarirà?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Una grande delusione per Delia

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 5 novembre 2024 non ci sarà spazio solo per la grande preoccupazione per la salute di Matteo ma vedremo anche Delia alle prese con una brutta delusione. La Venere sta facendo di tutto per farsi notare da Gianlorenzo, di cui si è invaghita. La ragazza vuole mostrare tutto il suo lato creativo e ha persino proposto un’idea per il nuovo allestimento della vetrina del Paradiso. Purtroppo però Roberto e Marta non accetteranno la sua proposta e lei ci rimarrà molto male. Landi la rassicurerà subito e le dirà che il suo progetto non era per nulla male e che non era solo adatto al servizio fotografico che aveva in mente la Guarnieri. Il direttore la rincuorerà dicendole che sicuramente il suo allestimento sarà presto usato.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Una rivelazione sconvolge Elvira, Salvo e i Gallo

Elvira e Salvo hanno confessato tutto ai Gallo e il padre della Venere è andato su tutte le furie. La ragazza è disperata e ha già cominciato a credere di dover affrontare questo nuovo percorso – quello di mamma – senza l’aiuto dei suoi genitori. Ma sua nonna Gertrude non è una donna che si arrende facilmente. Decisa a dare una mano alla sua amata nipotina, organizzerà un incontro al Circolo e chiederà alla nipote, a Salvo, ad Andrea e a sua moglie, di incontrarsi là. Dovrà dare loro una notizia molto importante, che sconvolgerà tutti ma che potrebbe finalmente riportare la pace in famiglia. Funzionerà? Ma soprattutto di cosa si tratterà?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.