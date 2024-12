Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 4 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 dicembre 2024

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 4 dicembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 4 dicembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 4 dicembre 2024 - le condizioni di salute di Matteo peggioreranno all’improvviso. Il ragazzo, che sembrava essersi ripreso e che già pensava di lasciare Milano, si troverà ad affrontare un momento bruttissimo. Prima che tutto questo accada, Concetta cercherà di convincere Marcello a perdonare suo fratello. Durante il pomeriggio vedremo anche che la nonna di Elvira escogiterà un piano per far riconciliare sua nipote con il padre mentre Marta penserà ancora a lei ed Enrico, che cercherà di evitare di incontrarla. Delia avrà un’idea su come allestire la nuova vetrina de Il Paradiso mentre Umberto e Tancredi si confronteranno sulle strategie future della Galleria Milano Moda. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 4 dicembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 4 dicembre 2024 - Filippo e Roberto sempre più distanti. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la frattura tra padre e figlio sembrerà insanabile e tutto questo a causa del comportamento di Ferri. Il manager, che ha acquistato Radio Golfo 99, intende fare solo a modo suo e ha finito per mettere i bastoni tra le ruote e imporre la sua leadership sia a Michele che allo stesso Sartori. Ed è proprio Filippo a non poterne più del suo atteggiamento. Il marito di Serena ha sempre sperato che il suo intraprendente genitore tenesse in maggiore considerazione il suo lavoro ma ha purtroppo dovrà rassegnarsi all’idea che questo non succederà mai. Intanto Rosa sarà sempre più determinata a scoprire chi sia il vero aggressore di Don Antoine mentre Manuela, consapevole che Micaela è gelosa della sua amicizia con Samuel, dovrà fare una scelta dura ma necessaria. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

