Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 4 dicembre 2024 vedremo che le condizioni di Matteo peggioreranno all'improvviso. Che succederà ora? Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni dell'episodio della Soap.

La puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 4 dicembre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, ci farà tremare. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che le condizioni di salute di Matteo peggioreranno all’improvviso. Il ragazzo, che sembrava essersi ripreso e che già pensava di lasciare Milano, si troverà ad affrontare un momento bruttissimo. Prima che tutto questo accada, Concetta cercherà di convincere Marcello a perdonare suo fratello. Durante il pomeriggio vedremo anche che la nonna di Elvira escogiterà un piano per far riconciliare sua nipote con il padre mentre Marta penserà ancora a lei ed Enrico, che cercherà di evitare di incontrarla. Delia avrà un’idea su come allestire la nuova vetrina de Il Paradiso mentre Umberto e Tancredi si confronteranno sulle strategie future della Galleria Milano Moda.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 dicembre 2024: Matteo si aggrava!

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 4 dicembre 2024 assisteremo a un evento inaspettato. Le condizioni di salute di Matteo peggioreranno all’improvviso. Tutto capiterà quando il ragazzo, che sembrava essere fuori pericolo, comincerà a pensare di nuovo a lasciare Milano. Ma quando sarà quasi pronto a farlo, ecco che perderà i sensi. I dottori capiranno subito che si tratta di un’emergenza e tanta sarà la paura che proveranno Silvana e Marcello. Prima che tutto questo succeda, Concetta cercherà di convincere Barbieri a perdonare suo fratello e sembrerà aver sortito un certo effetto, visto che il ragazzo correrà al capezzale di Portelli, appena saprà della grave situazione in cui è caduto.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: La nonna di Elvira entra in azione

Nella stessa puntata vedremo che Elvira e Salvo, dopo aver confessato tutto ai Gallo, si troveranno a dover affrontare l’ira del padre della Venere, che non ha preso per nulla bene la notizia. Gertrude, la nonna della commessa, deciderà di intervenire e dirà alla nipote di avere in mente un piano per far riconciliare i due. La donna si metterà subito all’opera, decisa a risolvere questa situazione. Intanto Marta continuerà a pensare a Enrico e al loro rapporto. Per la Guarnieri sarà difficile togliersi dalla mente il magazziniere-medico, soprattutto dopo aver saputo tutta la verità su di lui.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Nuove strategie per la GMM

Enrico non potrà purtroppo avvicinarsi troppo a Marta e cercherà persino di non incontrarla. Il pericolo che corre è grandissimo e non vorrà rischiare di mettersi in pericolo. Intanto Delia avrà un’idea su come allestire la vetrina del Paradiso, in occasione della presentazione della collezione natalizia. Sono tante le novità che attendono le Veneri, Botteri, Roberto, Marcello e Marta, che si occuperà del servizio fotografico anche per la rivista Il Paradiso Market. Umberto e Tancredi, dopo gli ultimi accordi presi, si troveranno a parlare delle strategie future della Galleria Milano Moda. Il Di Sant’Erasmo comincerà a chiarire quali sono le sue direttive, ora che è il socio di maggioranza e può permettersi di avere più voce in capitolo sulle scelte manageriali della Galleria?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.