Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 3 dicembre 2024

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 dicembre 2024

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 3 dicembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 3 dicembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 3 dicembre 2024 - Elvira e Salvatore affronteranno i Gallo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due ragazzi riveleranno ai genitori della Venere che aspettano il bambino. La reazione del padre della giovane sarà furiosa e i due ragazzi avranno il timore di perdere totalmente il suo appoggio. Intanto Odile andrà a trovare Matteo in ospedale mentre Silvana, dopo aver passato diverso tempo con suo figlio in clinica, raggiungerà Concetta e la informerà che le condizioni di suo figlio non sono gravi. Tra le due donne si scatenerà un momento di forte commozione. Alfredo osserverà Clara e Jerome sempre più uniti e per il ragazzo sarà un grande dolore. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 3 dicembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 3 dicembre 2024 - Niko si troverà a dover fare delle scelte molto importati sia professionalmente sia personalmente. Poggi non solo accetterà di aiutare Luisa seguendo il caso di Pasquale ma sarà pronto a dedicare maggiori attenzioni a Jimmy. Questo lo porterà sicuramente a scontrarsi di nuovo con Valeria, che ancora non sopporta la sua partenza in Sicilia per Natale. Intanto Rosa farà uno strano e preoccupante incontro, che aumenterà i suoi dubbi su come sia davvero avvenuta l’aggressione a Don Antoine. Michele continuerà a portare avanti, con successo, la sua inchiesta sul caporalato. Filippo sosterrà il suo amico ma si troverà ancora una volta a combattere contro le intromissioni di Roberto, che proprio non ne vuole sapere di non fare mosse senza prima consultare suo figlio. Costabile continuerà a pungolare Castrese e porterà il fratello all’esasperazione. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

