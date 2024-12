Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 3 dicembre 2024: Elvira e Salvo confessano tutto ai Gallo. Si scatena il panico!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 3 dicembre 2024. Nell'episodio della Soap in onda nel pomeriggio di Rai1, Elvira e Salvo affrontano i Gallo. La reazione dei genitori della Venere sarà furiosa!

Il giorno della verità è arrivato! Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 3 dicembre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Elvira e Salvatore affronteranno i Gallo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due ragazzi riveleranno ai genitori della Venere che aspettano il bambino. La reazione del padre della giovane sarà furiosa e i due ragazzi avranno il timore di perdere totalmente il suo appoggio. Intanto Odile andrà a trovare Matteo in ospedale mentre Silvana, dopo aver passato diverso tempo con suo figlio in clinica, raggiungerà Concetta e la informerà che le condizioni di suo figlio non sono gravi. Tra le due donne si scatenerà un momento di forte commozione. Alfredo osserverà Clara e Jerome sempre più uniti e per il ragazzo sarà un grande dolore.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 3 dicembre 2024: Elvira e Salvatore rivelano ai Gallo la loro novità

Elvira è incinta, ormai è sicuro. Lei e Salvatore non potrebbero essere più felici ma sanno di dover comunque affrontare un momento molto critico: quello in cui dovranno dire ai Gallo la notizia. La Venere ha chiesto aiuto a sua nonna e Gertrude – questo il suo nome – ha accettato di dare il suo sostegno all’amata nipote. I due ragazzi hanno così organizzato un incontro. Il momento della verità sarà durissimo. Andrea Gallo non prenderà per nulla bene questa novità e andrà su tutte le furie, lasciando Salvatore di nuovo senza parole ed Elvira nuovamente spaventata di doversi tenere lontana dalla sua famiglia, incapace di capirla. Ma Gertrude non demorderà e si premurerà di trovare un’altra soluzione.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: La salute di Matteo migliora

Matteo ha salvato la vita a Michelino ma è finito sotto le ruote della macchina di Odile, sconvolgendo la ragazza. La contessina si recherà da lui per sapere come stia e per accertarsi che le sue condizioni di salute non siano gravi. Per fortuna i medici rassicureranno tutti dicendo e Silvana, dopo aver passato una giornata al capezzale del figlio, piena di paura, si recherà da Concetta per riferirle queste novità. Tra le due donne ci sarà un momento di grande commozione. Sebbene le loro famiglie non siano più unite, entrambe capiranno i sentimenti dell’altra e ci sarà una grande emozione.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Alfredo distrutto. Ha perso Clara!

Jerome fa sul serio e Clara sta cedendo al suo corteggiamento. I due sono sempre più uniti e questo crea molto dolore in Alfredo. Perico assisterà impotente e addolorato all’unione tra la sua amica – che ha scoperto di amare – e l’affascinante francese. Vorrebbe poter fare qualcosa ma non può turbare la felicità del momento. Intanto tra Enrico e Marta, dopo le confessioni del medico-magazziniere, è cresciuta la sintonia ed è ormai chiaro che siano attratti l’uno dall’altra. Enrico però sa di non potersi lasciare andare; il rischio che corre è molto grosso.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.