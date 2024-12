Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 dicembre 2024

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 2 dicembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 2 dicembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 2 dicembre 2024 - Matteo è riuscito a salvare Michelino e impedirgli di essere investito mentre rincorreva la palla in mezzo alla strada. Il ragazzo, pronto a dire addio a tutti e in procinto di lasciare Milano, è finito sotto le ruote della macchina di Odile ed è stato trasportato in clinica. Marcello, che cercherà di dissimulare la sua preoccupazione, lo andrà a trovare in clinica e si informerà della sua salute con i medici. Intanto Odile si sentirà tremendamente in colpa per quanto successo e impiegherà diverso tempo prima di calmarsi. Alla Galleria Milano Moda si continuerà a parlare della collezione più economica proposta e saranno ancora tanti i dubbi sul realizzarla o meno. Elvira invece rivelerà alla nonna di essere incinta e le chiederà di darle una mano per dirlo ai genitori. Enrico, in un momento di grande complicità, rivelerà a Marta, nel dettaglio, tutta la sua storia e le confesserà il motivo per cui deve vivere sotto copertura. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 2 dicembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 2 dicembre 2024 - Niko si troverà a gestire l’ira di Valeria, molto delusa per essere stata esclusa dai progetti natalizi del fidanzato. Poggi ha deciso di accontentare suo padre e di partire per la Sicilia ma in questo viaggio non è stata compresa Vale. La giovane, che avrebbe voluto fare altri programmi con l’avvocato, cercherà di convincerlo a non lasciarla sola e i due si troveranno a discutere molto duramente. Intanto Rosa sarà sempre più convinta che Pasquale non abbia aggredito Don Antoine. Il ragazzino è stato affidato ai servizi sociali e continua a professarsi innocente. Diego e Ida intanto troveranno un appartamento che sembrerà esaudire i loro desideri. Raffaele non sarà però d’accordo. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

