Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 29 novembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 novembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 29 novembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 29 novembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 29 novembre 2024 - Enrico troverà il coraggio di raccontare tutta la verità sulla sua vita alla Guarnieri. Intanto le ragazze commenteranno la proposta di Jerome a Clara mentre Alfredo passerà il suo tempo a ripensare ai bei momenti passati con la Boscolo. Umberto e Tancredi prendono accordi e il Di Sant’Erasmo diventerà il socio di maggioranza della Galleria Milano Moda. Le Veneri organizzano una serata e Mirella decide di unirsi a loro insieme a Michelino mentre Matteo è pronto a partire e lasciare Milano per sempre. Quando sarà sul punto di dire addio a tutti, qualcosa di imprevisto cambierà le carte in tavola. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 25 al 29 novembre 2024

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 29 novembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 29 novembre 2024 - Pasquale terrà così tanto in pugno Manuel da spingerlo a fare un’azione molto pericolosa per lui. Il ragazzino avrà in mente un preciso piano per darsi alla fuga e il figlio di Rosa lo aiuterà. La Picariello e Damiano intanto si renderanno conto che da casa manca una grossa somma di denaro. Guido leggerà un’intervista di Claudia e capirà che la donna non tiene quanto lui alla loro storia d’amore mentre Niko dovrà frenare Valeria, che si lamenterà con lui per via della vacanza in Sicilia che il Poggi farà senza di lei. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 25 al 29 novembre 2024.