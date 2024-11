Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 novembre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 novembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 28 novembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 28 novembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 28 novembre 2024 - Clara si troverà a dover prendere una decisione molto particolare e complicata. La Venere dovrà scegliere se accettare o meno l’invito di Jerome a passare le feste di Natale in Francia per farle conoscere i suoi genitori. Il francese avrà le idee chiare ma le avrà anche la Boscolo? Intanto Alfredo festeggerà la vendita del suo cambio ma si renderà sempre più conto di voler molto bene alla sua amica. Silvana non vorrà che Matteo lasci per sempre Milano e pregherà Marcello di perdonare suo figlio. Barbieri però non potrà perdonarlo e dirà addio a suo fratello. Intanto al Paradiso, una donna incinta si sentirà male e Marta chiederà a Enrico di intervenire. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 28 novembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 novembre 2024 - Samuel sarà più che mai deciso a togliersi dalla mente Micaela e a dimenticare i momenti passati con lei. Per farlo, il Piccirillo farà a Manuela una proposta molto particolare, che la metterà in difficoltà con la sua gemella. Intanto Manuel continuerà a essere l’unico a sapere dove si trovi Pasquale. Il figlio di Rosa non vorrà tradire la fiducia del ragazzino, che ha deciso di aiutare. Michele sarà invece sempre più preoccupato per il momento difficile che Ross sta passando e a complicare le cose per la giovane Graziani ci si metterà il suo rapporto con Nunzio, che potrebbe subire una battuta d’arresto prima di poter ufficialmente rifiorire. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

