Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 novembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 novembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 27 novembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 27 novembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 27 novembre 2024 - Matteo prenderà una decisione definitiva sul suo futuro. Dopo essere stato aggredito da Irene, furiosa con lui dopo aver scoperto tutta la verità, Portelli comunicherà alla madre di voler lasciare per sempre Milano. Intanto Elvira accetterà la proposta di Salvatore e rivelerà alle amiche di essere in procinto di sposarsi mentre Marta scoprirà dei gravi problemi finanziari di suo padre. Tancredi, dopo aver assistito a una discussione tra Giulia e Odile, si farà avanti con Guarnieri e gli confermerà di accettare la sua offerta. Comprerà le sue quote della GMM. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 27 novembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 27 novembre 2024 - Nunzio scoprirà che Rossella ha preso sul serio il consiglio di Michele e potrebbe davvero partire per un anno all’estero. Le Anticipazioni della Soap non ci rivelano quale sarà la reale reazione del giovane chef ma siamo certi che per lui sarà un momento molto difficile, che potrebbe spingerlo a trovare però il coraggio di dire la verità a Diana. Intanto Manuel rimarrà incastrato da Pasquale, che non vorrà che il ragazzino corra ad avvisare suo padre e quindi la polizia. Samuel è sempre più lontano da Micaela. Il Piccirillo ha trovato un modo efficace per non pensare più alla sua ex mentre la Cirillo sarà sempre più infastidita dal fatto che il ragazzo l’abbia dimenticata. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

