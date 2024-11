Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 26 novembre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 novembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 26 novembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 26 novembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 26 novembre 2024 - Umberto, bisognoso di liquidità, farà a Tancredi una proposta. Gli proporrà di comprare le sue azioni della Galleria Milano Moda. Intanto toccherà a Concetta l’ingrato compito di dire a Matteo che Maria non vuole tornare con lui e che tra loro è finita mentre Alfredo, che si appresta a firmare il contratto per la vendita del suo cambio, capirà di essersi innamorato di Clara. Salvo vorrebbe rendere le cose meno difficili possibile per Elvira ma l’unica soluzione che gli verrà in mente è quella di sposare la Gallo, il prima possibile. Il ragazzo sarà però ben consapevole che i genitori della Venere non ne saranno comunque felici, visto che non hanno dato la loro benedizione alla loro unione. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 26 novembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 26 novembre 2024 - Saviani troverà un indizio molto importante, che lo porterà a confermare i suoi dubbi sulla famiglia di Gennaro e che lo spingerà, sicuramente, ad affrontarlo e comunque a tentare di avvertire Roberto. Intanto Costabile continuerà a minacciare Castrese di dire al loro padre della sua omosessualità, se lui non lo convincerà a fare quello che gli ha chiesto, ovvero entrare in affari con il criminale, ora nuovo socio di Ferri. Giulia e Rosa si occuperanno di Don Antoine. Il sacerdote, finito vittima di un agguato, sarò molto deluso e sconfortato da quello che è successo. Damiano intanto si metterà alla ricerca di Pasquale, che è convinto sia il responsabile di quanto accaduto. Ma non sarà il poliziotto a trovare il ragazzino ma sarà… Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

