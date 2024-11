Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 novembre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 novembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 22 novembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 22 novembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 22 novembre 2024 - Landi scoprirà che il suo amato ha deciso di accettare il lavoro a Roma, proprio quello che tempo prima aveva rifiutato per non allontanarsi da lui. La scelta dell’Oradei gli farà molto male ma Mario non potrà fare altrimenti, spaventato come sarà dalla lettera ricevuta al Circolo. Intanto arriverà il momento della verità per Elvira e Salvo. I due ritireranno la busta contenente i risultati delle analisi della Gallo e scopriranno se diventeranno genitori. Tancredi e Giulia, ormai sibillini alleati, saranno sempre più determinati a far crollare il Paradiso ma Odile si accorgerà di quello che i due stanno macchinando e correrà a informare Umberto, per dargli non solo la possibilità di fermarli ma anche di recuperare terreno e credibilità agli occhi di Marta. Quest’ultima troverà una lettera della figlia di Enrico e prenderà immediatamente le distanze da lui mentre Clara annullerà il suo impegno con Alfredo per stare con Jerome e tra i due succederà qualcosa… Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 22 novembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 22 novembre 2024 - Renato sarà molto in difficoltà con l’organizzazione delle feste di Natale. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Poggi vorrà organizzare le vacanze natalizie per tutta la sua famiglia e come per l’estate, penserà di partire per la Sicilia e raggiungere Angela e Franco. Peccato che convincere Niko non sarà facile, visto che anche stavolta il figlio riuscirà a spiazzarlo, anche grazie all’aiuto di Manuela. Intanto la festa del quartiere si rivelerà un grande successo ma attenzione, le apparenze potrebbero ingannare e potrebbe accadere di tutto. Nunzio continuerà a non riuscire a trovare una soluzione per chiudere il suo rapporto con Diana mentre Rossella rifletterà sul consiglio di Michele e penserà davvero di fare un viaggio studio all’estero. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

