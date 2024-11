Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 novembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 novembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 21 novembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 21 novembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 21 novembre 2024 - Tancredi prenderà in mano la situazione e deciderà di proteggere lui la sua famiglia. Il Di Sant’Erasmo, con l’aiuto di Giulia Furlan, affilerà i coltelli contro Il Paradiso e giurerà di farla pagare sia a Marcello che a Marta. Intanto Ciro deciderà di accompagnare Concetta a Parigi e i due, prima di partire, racconteranno tutta la verità ad Agata, che rimarrà sconvolta da quello che ha combinato Matteo. Mario, sconfortato e impaurito a causa della minacciosa e pericolosa lettera che Adelaide gli ha consegnato, prenderà una decisione drastica, che farà soffrire Roberto. Clara rivela a Jerome di voler aiutare Alfredo e per questo non potrà tener fede a un impegno preso con lui. Elvira confesserà a Salvo i suoi sospetti su una possibile gravidanza. I due si recheranno insieme dal dottore e aspetteranno, trepidanti, i risultati. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 novembre 2024

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 21 novembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 21 novembre 2024 - la vita di Rossella potrebbe cambiare ancora una volta. A rivoluzionare le prospettive di Ross sarà Michele, che darà alla figlia un consiglio molto accorato ma spiazzante. Di cosa si tratterà? Rosa e Giulia, insieme a Don Antoine, saranno pronte a organizzare una festa di quartiere mentre Eugenio, dopo il durissimo confronto con Lucia, dovrà fare i conti con il peso della sua confessione. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 18 al 22 novembre 2024.