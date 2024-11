Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 novembre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 novembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 20 novembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 20 novembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 20 novembre 2024 - Concetta continuerà a riflettere sulle parole di Silvana, che hanno sciolto il cuore della Puglisi. La sarta cercherà di convincere Ciro a non lasciarsi trasportare dall’ira e a capire le motivazioni che hanno spinto Matteo a comportarsi così, tradendo la fiducia di tutti. Concetta penserà però anche di partire per Parigi e parlare con Maria. Salvatore invece non capirà cosa stia succedendo a Elvira. La ragazza è fredda e distaccata da diversi giorni e la cosa inquieta parecchio l’Amato, che ha paura possa essere successo qualcosa tra loro. Il barista ignora che la sua fidanzata sia molto spaventata dall’idea di essere rimasta incinta. Umberto escluderà Giulia da un importante incontro di lavoro mentre Odile sembrerà disposta a collaborare con la stilista e ad appianare le loro divergenze. Adelaide consegnerà a Mario una lettera che l’ha sconvolta. La missiva, anonima, è piena di insulti contro l’Oradei e questo lo preoccuperà non poco. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 novembre 2024

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 20 novembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 20 novembre 2024 - si comincerà a parlare di Natale e di organizzazione per le imminenti feste. Eugenio comprenderà di avere molta difficoltà nella gestione della situazione della famiglia allargata che ormai ha con Viola e capirà di dover fare chiarezza sia in se stesso che, soprattutto, con Lucia. Le dovrà infatti rivelare una verità che non le piacerà per nulla. Michele sarà ancora più deciso a capire quali siano le vere intenzioni dei Gagliotti mentre Roberto e Alice dovranno controllare – a vista – Alice, sempre più euforica e sfrenata. Castrese dovrà invece fare i conti con il terribile ricatto di suo fratello Costabile, che lo ha messo in una brutta situazione mentre Guido dovrà capire come far fronte agli impegni che ha con suo figlio Lollo e con Claudia. Purtroppo la Costa si rivelerà molto egoista e lo costringerà a fare scelte ancora più complicate. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 18 al 22 novembre 2024.