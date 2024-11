Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 19 novembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 novembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 19 novembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 19 novembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 19 novembre 2024 - Alfredo riceverà una grande notizia. Perico scoprirà con gioia che il suo cambio ha attirato l’attenzione di una grande azienda e correrà immediatamente da Clara per rivelarle tutto e chiederle ancora una mano. Intanto i Puglisi saranno sconvolti dalle rivelazioni di Matteo, avvenute la sera prima e non riusciranno, come Maria, a perdonarlo. Toccherà a Silvana cercare di salvare suo figlio. La donna si presenterà da Concetta e le chiederà scusa per quanto accaduto. La madre di Portelli pregherà la sua ex consuocera di non considerare Matteo un ragazzo cattivo e si addosserà tutta la colpa delle sue azioni. Mirella invece farà quanto Elvira non è ancora riuscita a fare. Prenderà alla Venere un appuntamento con un ginecologo. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 novembre 2024

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 19 novembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 19 novembre 2024 - Michele comincerà a capire che la famiglia Gagliotti nasconde qualche sordido segreto e inizierà a guardarsi le spalle da loro. Anche Marina alzerà la guardia con Vinicio. La Giordano non riuscirà a nascondere di essere preoccupata per la relazione tra Alice e il fratello di Gennaro. Mariella capirà invece cosa c’è dietro alla paura di Castrese di dichiarare la sua omosessualità mentre Costabile sarà sempre più in preda al suo aguzzino e sarà disposto a tutto per uscire da questa situazione assurda e pericolosa. Alberto non potrà rassegnarsi all’idea di perdere il suo Federico mentre Guido si metterà di nuovo nei pasticci. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 18 al 22 novembre 2024.