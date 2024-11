Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 novembre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 novembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 18 novembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 18 novembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 18 novembre 2024 - Matteo affronterà il peso delle sue colpe. Portelli tornerà da Parigi con una brutta notizia. Maria non ne vuole più sapere di lui e i due hanno rotto il fidanzamento. Il ragazzo sarà distrutto da questa terribile decisione ma non se la sentirà di biasimare la sua ormai ex fidanzata, che non ha potuto sopportare il suo tradimento. Penserà invece di affrontare i Puglisi e di rivelare loro tutta la verità. Prima però consegnerà le sue dimissioni a Roberto. Intanto Marta comincerà a lavorare di nuovo al Paradiso e sarà felice di tornare in quella che per anni è stata la sua casa. La Guarnieri scoprirà che Adelaide ha cacciato Umberto dalla Villa e ne sarà contenta. Clara invece si sentirà sempre più attratta da Jerome e dalla sua corte ma non riuscirà ancora a lasciarsi andare. Mirella cercherà invece di spronare Elvira a prendere un appuntamento con un ginecologo, per sapere se sia o meno incinta. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 18 novembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 18 novembre 2024 - Costabile sarà sempre più in difficoltà. L’Altieri è nel mirino di Gennaro Gagliotti, che si rivelerà un criminale della peggior specie. Il fratello di Mariella sarà costretto a fare delle scelte molto difficili e pericolose e pure Roberto potrebbe trovarsi in difficoltà, visto che l’uomo è diventato il suo più grande socio in affari. Ferri sarà talmente entusiasta di questa nuova partnership da imporre a Filippo di liberare spazi pubblicitari in radio, per inserire quelli dell’impresa del suo nuovo partner. Alice intanto continuerà ad approfondire la sua conoscenza con Vinicio e confesserà alla nonna, con grande emozione, di sentirsi finalmente coinvolta emotivamente da un altro ragazzo, per la prima volta dopo Nunzio. Marina storcerà il naso. Alberto cercherà il sostegno di Luca per aiutarlo a far fronte alla decisione di Clara ed Eduardo di non tornare più a Napoli. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

