Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 15 novembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 novembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 15 novembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 15 novembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 15 novembre 2024 - Adelaide informerà Marta di aver cacciato di casa Umberto mentre Mirella spingerà Elvira ad accertarsi che il malessere non sia dovuto a una gravidanza. La Venere potrebbe effettivamente essere rimasta incinta. Intanto Jerome, dopo l’infortunio di Clara, deciderà di rimandare la partenza per la Francia mentre Matteo tornerà a Milano dopo il suo confronto con Maria e racconterà a Marcello cosa è successo tra lui e la sua fidanzata. Roberto e Mario sono stati scoperti e ora sono in pericolo mentre Guarnieri conforterà Odile e le prometterà di starle vicino sia personalmente che professionalmente. Si scoprirà anche se Michelino avrà o meno superato l’audizione per lo Zecchino D’Oro. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 15 novembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 15 novembre 2024 - Alberto riceverà una brutta sorpresa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la felicità del Palladini nel riabbracciare il suo Federico, sarà guastata da un’amara scoperta. Cosa succederà all’avvocato? Clara cercherà di vendicarsi di lui per aver voluto consegnare Eduardo a Torrente? Intanto Costabile, schiacciato dai debiti e dalla fretta di voler restituire i soldi a Manuela, finirà per mettersi nei guai. Roberto ha trovato un nuovo partner, Gennaro Gagliotti, con cui sembra riuscire a collaborare con grande successo. Tra Alice e Vinicio si intensificherà la conoscenza e i due scopriranno di avere molte cose in comune. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

