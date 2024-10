Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 29 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 ottobre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 29 ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 29 ottobre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 29 ottobre 2024 - Marta non riuscirà a togliersi dalla mente la scena di Enrico che sale sulla macchina dei Carabinieri. La Guarnieri cercherà di capire che cosa sia successo al Brancaccio ma soprattutto cosa nasconde. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la figlia di Umberto sarà ormai convinta che il nuovo magazziniere del grande magazzino suo rivale, abbia qualche importante segreto e vorrà capire una volta per tutte quale sia. Roberto e Mario potrebbero affrontare uno dei momenti più difficili della loro storia d’amore. Gli spoiler non ci rivelano esattamente che cosa i due affronteranno ma potrebbe trattarsi di qualche sguardo e di qualche voce su di loro e sulla loro convivenza appena iniziata, che potrebbero mettere entrambi in allarme. Marcello, dopo aver affrontato Matteo e aver scoperto tutta la verità su di lui e sui suoi tradimenti, si preparerà a denunciare Umberto. Silvana sarà costretta a intervenire e a tentare di far ragionare Barbieri ma senza riuscire a ottenere nulla. Al Paradiso continuerà il concorso letterario; le clienti verranno invitate a scrivere ognuna la propria storia di amore impossibile. Mimmo invece comincerà la sua nuova vita di Carabiniere a Milano e sembrerà adattarsi facilmente alla grande città. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 29 ottobre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 29 ottobre 2024 - ritroveremo Rossella nel panico. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Graziani cercherà di evitare di rimanere sola con il primario, le cui attenzioni hanno cominciato a infastidirla e a inquietarla. La ragazza però finirà per compiere un errore che potrebbe compromettere tutta la sua carriera. Filippo non riuscirà a trattenere la sua lingua e la tensione con Roberto crescerà a dismisura. Il Sartori non sarà propenso a fare un passo indietro e rivedere le sue ultime dichiarazioni. Marina sarà più chiara con Ferri e gli rivelerà l’ultimatum che intende imporgli per provare a salvare il loro matrimonio. La Giordano gli dirà che se intende recuperare la loro relazione dovranno iniziare una terapia di coppia. Guido comincerà invece a prendere in considerazione l’offerta di Cotugno. Il Del Bue inizierà a pensare di trasferirsi dal suo collega, visto le difficoltà che avrà nel trovare una nuova casa. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

