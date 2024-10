Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 ottobre 2024: Marta vuole la verità su Enrico mentre Roberto e Mario sono nei guai

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore in onda il 29 ottobre 2024 su Rai1. Nell'episodio della Soap succederà che Marta vorrà sapere la verità su Enrico una volta per tutte mentre su Roberto e Mario si scatenerà un'ombra oscura.

Nella puntata de Il Paradiso Delle Signore in onda il 29 ottobre 2024, alle ore 16:00 su Rai1, Marta non riuscirà a togliersi dalla mente la scena di Enrico che sale sulla macchina dei Carabinieri. La Guarnieri cercherà di capire che cosa sia successo al Brancaccio ma soprattutto cosa nasconde. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la figlia di Umberto sarà ormai convinta che il nuovo magazziniere del grande magazzino suo rivale, abbia qualche importante segreto e vorrà capire una volta per tutte quale sia. Roberto e Mario potrebbero affrontare uno dei momenti più difficili della loro storia d’amore. Gli spoiler non ci rivelano esattamente che cosa i due affronteranno ma potrebbe trattarsi di qualche sguardo e di qualche voce su di loro e sulla loro convivenza appena iniziata, che potrebbero mettere entrambi in allarme. Marcello, dopo aver affrontato Matteo e aver scoperto tutta la verità su di lui e sui suoi tradimenti, si preparerà a denunciare Umberto. Silvana sarà costretta a intervenire e a tentare di far ragionare Barbieri ma senza riuscire a ottenere nulla. Al Paradiso continuerà il concorso letterario; le clienti verranno invitate a scrivere ognuna la propria storia di amore impossibile. Mimmo invece comincerà la sua nuova vita di Carabiniere a Milano e sembrerà adattarsi facilmente alla grande città.

Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni: Marta vuole la verità su Enrico

Marta è rimasta sconvolta dall’aver visto Enrico salire su una volante dei Carabinieri. La Guarnieri è da tempo che tiene d’occhio il nuovo arrivato e ha capito che non si tratta di un uomo comune ma di una persona molto colta ed estremamente affascinante. L’averlo però scoperto in una situazione così tanto ambigua, l’ha messa in allarme. Per lei, Brancaccio nasconde qualcosa di molto importante e il suo desiderio di sapere di più di lui e di avere finalmente la verità tra le mani, la porterà a indagare e a chiedere direttamente all’interessato. Intanto al Paradiso continuerà il concorso letterario e saranno molte le clienti entusiaste di scrivere la loro storia.

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore: Marcello, pronto a denunciare Umberto

Marcello ha scoperto tutta la verità e ha affrontato Matteo in un faccia a faccia durissimo. Portelli si è trovato costretto a raccontare per filo e per segno e dall’inizio, la faccenda che lo ha visto protagonista insieme a Guarnieri, dell’affare Hofer. Barbieri è rimasto molto deluso dal comportamento del fratello ma soprattutto non ha compreso e non riuscirà a farlo ancora, perché il ragazzo non abbia avuto fiducia in lui e non gli abbia raccontato tutto mesi prima. Si sentirà tradito dalla sua stessa famiglia ma soprattutto vorrà vendetta contro il commendatore. Si preparerà quindi a presentarsi alla polizia per denunciare Umberto e per raccontare a tutti i vili ricatti che il cognato di Adelaide ha perpetrato per mesi contro Matteo, solo per averla vinta contro di lui. Silvana sarà molto preoccupata per come si stanno mettendo le cose e cercherà di convincere Marcello a calmarsi e a prendere delle decisioni più ponderate. Ma la donna non riuscirà a ottenere nulla. L’imprenditore sarà una furia inarrestabile.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore: Roberto e Mario nei guai

Roberto e Mario hanno iniziato la loro convivenza ma sono consapevoli entrambi di dover stare attenti a non destare sospetti su di loro. In realtà noi sappiamo quanto Landi sia pronto a uscire allo scoperto e ad affrontare le malelingue che si scateneranno sicuramente su di lui e sul suo compagno. Mario non è del suo stesso parere e sente che la loro relazione debba rimanere ancora segreta e soprattutto non debba essere scoperta da nessuno del Circolo, per cui lui lavora. Questo segreto potrebbe però finire per distruggere entrambi e in effetti nella puntata in onda il 29 ottobre 2024 vedremo entrambi in una situazione difficile. Qualcosa andrà storto anzi qualcosa si abbatterà su di loro e sulla loro storia d’amore ma ancora le anticipazioni non ci rivelano di cosa si tratterà. Il loro rapporto finirà per tremare? Noi speriamo di no. Mimmo intanto inizierà ad abituarsi alla sua nuova vita da carabiniere a Milano.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.