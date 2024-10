Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Puntate dal 28 al 31 ottobre 2024: Marcello pronto a denunciare Umberto

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 28 al 31 ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 28 al 31 ottobre 20244, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da lunedì 28 ottobre a giovedì 31 ottobre 2024

Le puntate de Il Paradiso delle Signore in onda nella settimana dal 21 al 31 ottobre 2024, vedranno Mimmo approdare a Milano e intraprendere la carriera da carabiniere, scontrandosi nella convivenza quotidiana con Agata Puglisi. Marcello Barbieri torna dalla Germania dopo aver scoperto tutta la verità sul caso Hofer e, dopo aver affrontato il fratellastro Matteo Portelli coinvolto suo malgrado nella questione, minaccia di denunicare Umberto Guarnieri. Mentre Adelaide è in crisi perché non sa da che parte schierarsi, Enrico e Marta Guarnieri vivono un momento molto intimo. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap di Rai 1.

Puntata in onda Lunedì 28 ottobre 2024

Dopo aver causato attriti in casa Puglisi, Mimmo Burgio arriva a Milano e mostra subito il suo lato buono, compiendo una buona azione per Roberto. Al Paradiso, nel frattempo, continuano nuove iniziative ispirate anche al toccante discorso della principessa Soraya sull’amore impossibile. Il team propone dunque di organizzare un concorso letterario da abbinare alla settimana persiana. Mentre Alfredo prova ad estorcere informazioni a Clara e Jerome, Marta si trova ad assistere ad una scena che la lascia incredula: Enrico sta salendo sulla macchina dei Carabinieri! Marcello invece torna dalla Germania profondamente deluso, dopo essere venuto a conoscenza di tutti i dettagli dell’affare Hofer e del coinvolgimento del fratellastro Matteo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 28 ottobre 2024.

Puntata in onda Martedì 29 ottobre 2024

Mimmo è felice di poter iniziare subito la nuova carriera da carabiniere in città, mentre Marta è sospettosa nei confronti di Enrico dopo quanto ha visto, e decide di chiedere informazioni sul suo conto, per scoprire cosa nasconde l’uomo. Nel frattempo, al Paradiso continuano ad arrivare i racconti dei clienti sulla loro storia d’amore impossibile per il concorso appena indetto. Mario e Roberto rischiano di venire divisi da un’ombra inaspettata che li travolge, mentre Matteo ha confessato tutto a Marcello e lui vuole denunciare il Commendatore, nonostante Silvana tenti di dissuaderlo sapendo di cosa è capace Umberto. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 29 ottobre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 30 ottobre 2024

Marcello racconta ad Armando le tensioni vissute la sera precedente con Umberto e lui le consiglia di parlare con Adelaide. Mentre Mimmo si sta adattando alla vita milanese, nonostante sia molto diversa da quella a cui era abituato in Sicilia, al Paradiso viene estratta dal bussolotto dei clienti la selezione dei racconti più interessanti. Enrico, messo alle stretta, confessa a Marta qualcosa del suo passato mentre il Commendatore, preoccupato, chiede alla Contessa di intercedere per lui e convincere Marcello a non denunciarlo. Adelaide è indecisa e Barbieri si sente tradito. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 30 ottobre 2024.

Puntata in onda Giovedì 31 ottobre 2024

Agata e Mimmo non vivono in armonia come sperato, mentre Enrico e Marta dopo essersi confessati cose importanti, decidono di separarsi per un po’ di tempo ed elaborare la piega che sta prendendo il loro rapporto. Al Paradiso è il momento di annunciare il concorso letterario, mentre Marcello si confida con Roberto e vorrebbe il suo appoggio per denigrarlo pubblicamente, ma lui lo invita alla cautela. Tutti sanno di cosa è capace Umberto! Guarnieri, alle strette, si prepara a fare un’importante rivelazione a Marta. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 31 ottobre 2024.

Puntata in onda Venerdì 1° novembre 2024

Il Paradiso delle Signore non va in onda venerdì 1° novembre 2024.

