Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 ottobre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 28 ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 28 ottobre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 28 ottobre 2024 - per Matteo e Marcello arriverà la resa dei conti. Barbieri tornerà dalla Germania con la verità sulla truffa di Hofer tra le mani. L’imprenditore sarà pronto ad affrontare suo fratello per svelare finalmente tutti i suoi segreti. Intanto a casa Puglisi arriverà Mimmo Burgio. Concetta, Ciro e Agata si prepareranno ad accogliere al meglio il ragazzo, che si rivelerà subito un bravissimo giovane; appena arrivato a Milano infatti aiuterà Roberto. Alfredo cercherà di capire da Clara cosa ci sia davvero tra lei e Jerome mentre Marta vedrà Enrico salire sulla macchina dei Carabinieri e questa visione la turberà moltissimo. Al Paradiso comincerà invece un concorso letterario da abbinare alla settimana persiana. Landi avrà questa idea dopo aver ascoltato il discorso toccante della principessa Soraya. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 28 ottobre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 ottobre 2024 - Roberto sarà piacevolmente sorpreso dal ritorno di Marina. Nell’episodio della Soap, vedremo la Giordano fare di nuovo capolino a Palazzo Palladini insieme a sua nipote Alice. Ferri penserà che questo sia un segno molto positivo per il loro matrimonio e che finalmente possa risolvere i loro problemi. La manager cercherà di frenare l’entusiasmo del consorte e gli dirà di voler ricominciare una vita insieme a lui, ma solo se lui farà una cosa per lei, molto importante. Roberto si troverà poi ad affrontare una novità a Radio Golfo 99. L’imprenditore vorrà assumere un nuovo radiofonico e si troverà a scontrarsi con Filippo. Sartori, grazie al supporto di Serena, saprà come rispondergli e la sua reazione sarà inaspettata. Rossella si è resa conto che il primario non ha con lei un comportamento appropriato e comincerà a riflettere su come rapportarsi con lui. Nunzio invece preoccupato per Diana, complicherà ulteriormente la situazione della ragazza. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

